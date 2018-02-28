«Челси» не готов платить 18,7 миллиона евро Луису Энрике в год. Это в 2 раза больше зарплаты Конте

Руководство «Челси» рассматривает бывшего тренера «Барселоны» Луиса Энрике в качестве замены Антонио Конте, под руководством которого «синие» нестабильно выступают в текущем сезоне. Лондонцы не готовы удовлетворить запросы испанца по зарплате.

На «Камп Ноу» Луис Энрике зарабатывал 18,7 миллиона евро год – непосильный удар по зарплатной ведомости команды, утверждает The Telegraph. Сейчас лондонцы сконцентрированы, чтобы улучшить контракт Эдена Азара.

После чемпионства в прошлом сезоне «Челси» увеличил жалование Конте с 7,3 миллионов евро до 10,7 миллиона – это самая высокая зарплата в истории клуба и одна из самых больших в АПЛ.

Медиа утверждает, что «Челси» обратится к другим вариантам, если Луис Энрике не умерит аппетит.

В 2009 году Гвардиола привел «Барселону» к золотому треблу. Спустя 6 лет его успех повторил Луис Энрике.

Испанец покинул каталонский клуб летом 2017 года.

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