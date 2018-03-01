Защитник «Питерборо» схватил лопату и очистил поле от снега, чтобы у его команды не отняли победу

Судья матча третьего дивизиона «Питерборо Юнайтед» – «Уолсолл» остановил игру на 80-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев из-за заметенного снегом поля.

Помощь в расчистке разметки оказал 32-летний защитник хозяев Стивен Тэйлор – бывший капитан сборной Англии U-21 и игрок «Ньюкасла» летал по стадиону с лопатой и добился, чтобы матч не перенесли, информирует Sky Sports.

Игроки закончили матч после 7-минутного перерыва, счет в игре не изменился.

После 34 туров «Питерборо» занимает восьмое место в Лиге 1, отставая на три очка от зоны плей-офф.

Тэйлор перешел в клуб в прошлом году после 13 лет в «Ньюкасле», за который отыграл 268 матчей и забил 15 мячей во всех турнирах.

Фейсбук очень спортивен и приятен