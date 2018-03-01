«Арсенал» – «Манчестер Сити»: перед матчем чемпионата Англии

Лучше всего мысли о встрече «Арсенала» и «Сити» в АПЛ описал Илкай Гюндоган: «Немного странно снова играть с ними через четыре дня. У нас нет времени наслаждаться победой в Кубке Лиги или отдыхать».

Еще четыре дня назад команды рубили в финале, а сейчас сразятся за три очка в АПЛ. Какова вероятность, что Венгер сольет одному сопернику два важнейших матча за пару дней? Невелика, даже для заснувшего «Арсенала». У «канониров» должно уже заиграть самолюбие, а поможет крутая статистика домашних матчей против «Сити» (12 побед в 20 матчах и всего одно поражение).

У «Сити» другие задачи: быстро протрезветь после шампанского из кубка, сохранить отрыв в 15 очков и повторить приятное достижение. «Горожане» могут стать первой командой с сезона-2005/06, которая выиграет у «Арсенала» три матча за сезон. Последний раз это удавалось «Челси».

Кто посмотрит матч по ТВ

С момента прошлой встречи прошло всего четыре дня, но в составах команд многое поменялось. Например, у «Арсенала» вылетел еще и Начо Монреаль, получивший травму в финале. Зато доступны Чех и Мхитарян: Петр не играл из-за солидарности с Оспиной, а Генрих – из-за того, что был заявлен в турнире за «МЮ».

У «Сити» в старте могут выйти Жезус, Эдерсон и Делф, отбывший дисквалификацию. А вот потеря серьезная – повреждение в финале получил ключевой Фернандиньо.

Форма

Лига Европы – последний шанс Венгера взять трофей и попасть в Лигу чемпионов. Из всех кубков «канониры» повылетали, в АПЛ безбожно отстают. Форма у «Арсенала» катастрофическая: в последних 13 матчах во всех турнирах лондонцы выиграли лишь четыре встречи. И это при шести поражениях и трех ничьих. Мрак.

За такой же отрезок у Пепа накопилось два поражения, одна ничья и десять побед. Это вылилось в 15 очков отрыва в АПЛ, четвертьфинал ЛЧ и победу в Кубке Лиги. Блестяще, как лысина Гвардиолы.

Кто что сказал

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Я уже много раз отвечал на вопрос о своем будущем. Я могу повторить то же самое. Мое будущее в «Арсенале» мешает вам спокойно спать?

Я удивляюсь, что мне приходится снова и снова отвечать на этот вопрос. Я отклонил множество вариантов из уважения к контракту, тем не менее, мне постоянно приходится отвечать на эти вопросы». (Daily Mail)

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Мы продолжаем борьу за самый важный трофей сезона. АПЛ важнее, чем Лига чемпионов, чем Кубок Англии, чем Кубок лиги. Это достаточный аргумент, чтобы оставаться сконцентрированными, потому что следующие 6 матчей ужасны в плане соперников.

У нас осталось 4 игры в гостях. Нужно помнить, что нам играть с «Арсеналом», «Челси», «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» и в гостях с такими командами, как «Сток», которые борются за выживание». (Sky Sports)

Цифры говорят

«Арсенал» выиграл лишь 2 из 11 последних матчей АПЛ против «Сити» (а еще было 5 ничьих).

На выезде «Сити» выиграл у «Арсенала» лишь 1 из 20 матчей АПЛ (7 ничьих и 12 поражений). В последний раз «горожане» побеждали на «Эмирейтс» еще при Роберто Манчини в 2013-м.

«Арсенал» выиграл лишь 2 из 16 последних матчей против клубов большой шестерки АПЛ (6 ничьих и 8 поражений).

«Канониры» обязательно пропускали в девяти последних матчах АПЛ. Хуже серия была в только в 2002-м, когда лондонцы играли без сухарей 11 встреч.

Агуэро забил по мячу во всех пяти последних встречах с «Арсеналом». Еще один мяч, и Кун побьет личный рекорд.

У Серхио 199 мячей за «Сити». Еще мячик – и будет 200. Хотя он и так лучший бомбардир в истории «горожан».

Озил выполнил 49 ассистов в 138 матчах АПЛ. Если он сделает голевушку в этом матче, то побьет достижение Эрика Кантона, который ассистировал 50 раз за 143 игры.

Люди в черном

Встречу обслужит Андре Марринер и его бригада. У 47-летнего рефери уже 19 матчей в АПЛ-2017/18: в них он показал 50 желтых и 2 красные карточки, поставив 2 пенальти.

При Андре в этом сезоне «Сити» уступил «Ливерпулю» (3:4), но сделал «Ньюкасл» (1:0). Он несчастливый судья для «канониров»: при Марринере «Арсенал» слил и «Стоку» (0:1), и «МЮ» (1:3).

Андре в прошлом сезоне уже судил матч «Арсенал» – «Сити», тогда команды зарубились со счетом 2:2.

В центре внимания

Покажет класс

Конечно, Кун. Аргентинец забивает «Арсеналу» так часто, будто это тульский. Агуэро положил «канонирам» уже в пяти матчах подряд (включая финал). Серхио поймал кураж, а из-за возвращения Жезуса должен играть еще круче, чтобы отстоять место в старте.

Обделается

Фернандиньо получил травму и сильно расстроил Пепа. Теперь у «Сити» не будет монстра в центре поля, а дыру заткнет Гюндоган. Немец окажется один против Мхитаряна и Озила – это парочка уничтожит немца, если будет в хорошем настроении.

Котировки букмекеров

«Сити» по-прежнему фаворит, несмотря на плохую статистику на «Эмирейтс». Букмекеры считают, что Венгер совсем обмяк и опустил руки. Если веришь в старину Арсена, то заряжай и наказывай спецов за неуважение к пенсионерам.

Победа «Арсенала»: 4,58

Ничья: 4,14

Победа «Сити»: 1,765

Линия на матчи АПЛ

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Сити»

Вопрос дня

Вынесет ли Пеп Венгера третий раз за сезон? Опрос 18 голосов Конечно, Пеп хорош Нет, Венгер еще жив

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