Eurosport
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: перед матчем чемпионата Англии
Пеп Гвардиола может повторить достижение, которым Арсена Венгера в последний раз унизили 12 лет назад.
Лучше всего мысли о встрече «Арсенала» и «Сити» в АПЛ описал Илкай Гюндоган: «Немного странно снова играть с ними через четыре дня. У нас нет времени наслаждаться победой в Кубке Лиги или отдыхать».
Еще четыре дня назад команды рубили в финале, а сейчас сразятся за три очка в АПЛ. Какова вероятность, что Венгер сольет одному сопернику два важнейших матча за пару дней? Невелика, даже для заснувшего «Арсенала». У «канониров» должно уже заиграть самолюбие, а поможет крутая статистика домашних матчей против «Сити» (12 побед в 20 матчах и всего одно поражение).
У «Сити» другие задачи: быстро протрезветь после шампанского из кубка, сохранить отрыв в 15 очков и повторить приятное достижение. «Горожане» могут стать первой командой с сезона-2005/06, которая выиграет у «Арсенала» три матча за сезон. Последний раз это удавалось «Челси».
Кто посмотрит матч по ТВ
С момента прошлой встречи прошло всего четыре дня, но в составах команд многое поменялось. Например, у «Арсенала» вылетел еще и Начо Монреаль, получивший травму в финале. Зато доступны Чех и Мхитарян: Петр не играл из-за солидарности с Оспиной, а Генрих – из-за того, что был заявлен в турнире за «МЮ».
У «Сити» в старте могут выйти Жезус, Эдерсон и Делф, отбывший дисквалификацию. А вот потеря серьезная – повреждение в финале получил ключевой Фернандиньо.
Форма
Лига Европы – последний шанс Венгера взять трофей и попасть в Лигу чемпионов. Из всех кубков «канониры» повылетали, в АПЛ безбожно отстают. Форма у «Арсенала» катастрофическая: в последних 13 матчах во всех турнирах лондонцы выиграли лишь четыре встречи. И это при шести поражениях и трех ничьих. Мрак.
За такой же отрезок у Пепа накопилось два поражения, одна ничья и десять побед. Это вылилось в 15 очков отрыва в АПЛ, четвертьфинал ЛЧ и победу в Кубке Лиги. Блестяще, как лысина Гвардиолы.
Кто что сказал
Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Я уже много раз отвечал на вопрос о своем будущем. Я могу повторить то же самое. Мое будущее в «Арсенале» мешает вам спокойно спать?
Я удивляюсь, что мне приходится снова и снова отвечать на этот вопрос. Я отклонил множество вариантов из уважения к контракту, тем не менее, мне постоянно приходится отвечать на эти вопросы». (Daily Mail)
Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Мы продолжаем борьу за самый важный трофей сезона. АПЛ важнее, чем Лига чемпионов, чем Кубок Англии, чем Кубок лиги. Это достаточный аргумент, чтобы оставаться сконцентрированными, потому что следующие 6 матчей ужасны в плане соперников.
У нас осталось 4 игры в гостях. Нужно помнить, что нам играть с «Арсеналом», «Челси», «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» и в гостях с такими командами, как «Сток», которые борются за выживание». (Sky Sports)
Цифры говорят
- «Арсенал» выиграл лишь 2 из 11 последних матчей АПЛ против «Сити» (а еще было 5 ничьих).
- На выезде «Сити» выиграл у «Арсенала» лишь 1 из 20 матчей АПЛ (7 ничьих и 12 поражений). В последний раз «горожане» побеждали на «Эмирейтс» еще при Роберто Манчини в 2013-м.
- «Арсенал» выиграл лишь 2 из 16 последних матчей против клубов большой шестерки АПЛ (6 ничьих и 8 поражений).
- «Канониры» обязательно пропускали в девяти последних матчах АПЛ. Хуже серия была в только в 2002-м, когда лондонцы играли без сухарей 11 встреч.
- Агуэро забил по мячу во всех пяти последних встречах с «Арсеналом». Еще один мяч, и Кун побьет личный рекорд.
- У Серхио 199 мячей за «Сити». Еще мячик – и будет 200. Хотя он и так лучший бомбардир в истории «горожан».
- Озил выполнил 49 ассистов в 138 матчах АПЛ. Если он сделает голевушку в этом матче, то побьет достижение Эрика Кантона, который ассистировал 50 раз за 143 игры.
Люди в черном
Встречу обслужит Андре Марринер и его бригада. У 47-летнего рефери уже 19 матчей в АПЛ-2017/18: в них он показал 50 желтых и 2 красные карточки, поставив 2 пенальти.
При Андре в этом сезоне «Сити» уступил «Ливерпулю» (3:4), но сделал «Ньюкасл» (1:0). Он несчастливый судья для «канониров»: при Марринере «Арсенал» слил и «Стоку» (0:1), и «МЮ» (1:3).
Андре в прошлом сезоне уже судил матч «Арсенал» – «Сити», тогда команды зарубились со счетом 2:2.
В центре внимания
Покажет класс
Конечно, Кун. Аргентинец забивает «Арсеналу» так часто, будто это тульский. Агуэро положил «канонирам» уже в пяти матчах подряд (включая финал). Серхио поймал кураж, а из-за возвращения Жезуса должен играть еще круче, чтобы отстоять место в старте.
Обделается
Фернандиньо получил травму и сильно расстроил Пепа. Теперь у «Сити» не будет монстра в центре поля, а дыру заткнет Гюндоган. Немец окажется один против Мхитаряна и Озила – это парочка уничтожит немца, если будет в хорошем настроении.
Котировки букмекеров
«Сити» по-прежнему фаворит, несмотря на плохую статистику на «Эмирейтс». Букмекеры считают, что Венгер совсем обмяк и опустил руки. Если веришь в старину Арсена, то заряжай и наказывай спецов за неуважение к пенсионерам.
Победа «Арсенала»: 4,58
Ничья: 4,14
Победа «Сити»: 1,765
Ориентировочные составы
«Арсенал»
«Сити»