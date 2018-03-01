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Пер Мертезакер призвал игроков «Арсенала» достойно завершить сезон из уважения к Венгеру

Мертезакер призвал игроков «Арсенала» достойно завершить сезон из уважения к Венгеру
Eurosport

54 мин. назад

Капитан считает, что пора всплывать.

Разгром от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги (0:3) больно отразился на игроках «Арсенала». Чтобы футболисты не расклеились, капитан «канониров» Пер Мертезакер провел командное собрание на базе клуба.

На встрече Мертезакер попросил одноклубников проявить уважение к тренеру Арсену Венгеру, который руководит командой 21 год. Тренер «Арсенала» не присутствовал на собрании, пишет The Sun.

Лондонцы проиграли четыре из шести последних матчей во всех турнирах.

  • По окончании сезона 33-летний Мертезакер войдет в тренерский штаб академии «Арсенала».
  • Контракт Венгера с «канонирами» истекает летом 2019-го.

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