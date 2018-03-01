Пер Мертезакер призвал игроков «Арсенала» достойно завершить сезон из уважения к Венгеру

Разгром от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги (0:3) больно отразился на игроках «Арсенала». Чтобы футболисты не расклеились, капитан «канониров» Пер Мертезакер провел командное собрание на базе клуба.

На встрече Мертезакер попросил одноклубников проявить уважение к тренеру Арсену Венгеру, который руководит командой 21 год. Тренер «Арсенала» не присутствовал на собрании, пишет The Sun.

Лондонцы проиграли четыре из шести последних матчей во всех турнирах.

По окончании сезона 33-летний Мертезакер войдет в тренерский штаб академии «Арсенала».

Контракт Венгера с «канонирами» истекает летом 2019-го.

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