Eurosport
Пер Мертезакер призвал игроков «Арсенала» достойно завершить сезон из уважения к Венгеру
Капитан считает, что пора всплывать.
Разгром от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги (0:3) больно отразился на игроках «Арсенала». Чтобы футболисты не расклеились, капитан «канониров» Пер Мертезакер провел командное собрание на базе клуба.
На встрече Мертезакер попросил одноклубников проявить уважение к тренеру Арсену Венгеру, который руководит командой 21 год. Тренер «Арсенала» не присутствовал на собрании, пишет The Sun.
Лондонцы проиграли четыре из шести последних матчей во всех турнирах.
- По окончании сезона 33-летний Мертезакер войдет в тренерский штаб академии «Арсенала».
- Контракт Венгера с «канонирами» истекает летом 2019-го.
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