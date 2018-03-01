Goal: «ПСЖ» начал переговоры с отцом Куртуа и хочет переманить Тибо из «Челси»

«ПСЖ» начал переговоры с вратарем «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа через отца футболиста Тьерри Куртуа.

Бельгийский телеканал RTBF сообщил о состоявшейся еще 26 февраля встрече представителей клуба Лиги 1 с Куртуа-старшим в одном из отелей Лондона. Информацию позже подтвердил Goal.

Итоги переговоров пока неизвестны. В настоящее время «Челси» активно убеждает Куртуа продлить истекающий в 2019 году контракт, но вратарь не спешит с ответом.

Помимо «ПСЖ» на Куртуа претендует «Реал».

Куртуа провел 36 официальных матчей в сезоне-2017/18. 13 раз он отыграл на ноль.

Летом «ПСЖ» приобрел Неймара за 222 млн евро и арендовал Килиана Мбаппе с выкупом за 180 млн евро. Ключевую роль в трансферах сыграли отцы футболистов.

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