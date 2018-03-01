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Goal: «ПСЖ» начал переговоры с отцом Куртуа и хочет переманить Тибо из «Челси»
Случай с Неймаром показал, что трансферы нужно проворачивать через родителей.
«ПСЖ» начал переговоры с вратарем «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа через отца футболиста Тьерри Куртуа.
Бельгийский телеканал RTBF сообщил о состоявшейся еще 26 февраля встрече представителей клуба Лиги 1 с Куртуа-старшим в одном из отелей Лондона. Информацию позже подтвердил Goal.
Итоги переговоров пока неизвестны. В настоящее время «Челси» активно убеждает Куртуа продлить истекающий в 2019 году контракт, но вратарь не спешит с ответом.
- Помимо «ПСЖ» на Куртуа претендует «Реал».
- Куртуа провел 36 официальных матчей в сезоне-2017/18. 13 раз он отыграл на ноль.
- Летом «ПСЖ» приобрел Неймара за 222 млн евро и арендовал Килиана Мбаппе с выкупом за 180 млн евро. Ключевую роль в трансферах сыграли отцы футболистов.
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