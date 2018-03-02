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«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе
Данил Тармасинов

36 мин. назад

Арсену пригодится.

Венгер и Де Брёйне

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

Венгер и погода

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

Венгер и Уилшер

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

Венгер и график

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

Венгер и ресурсы

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

Венгер и Чех

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

Венгер и промахи

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

Венгер и физиотерапия

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

Венгер и Давид с Бернарду

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

Венгер и игровой стиль

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе

«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 0:3

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