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«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во дворе
Арсену пригодится.
Венгер и Де Брёйне
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
Венгер и погода
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
Венгер и Уилшер
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
Венгер и график
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
Венгер и ресурсы
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
Венгер и Чех
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
Венгер и промахи
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
Венгер и физиотерапия
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
Венгер и Давид с Бернарду
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
Венгер и игровой стиль
«У них 2 Сильвы, у нас ни одного». 10 отговорок Венгера, если бы «Арсенал» и «Сити» играли во двореEurosport
«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 0:3