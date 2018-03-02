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«Манчестер Юнайтед» отложил реновацию «Олд Траффорд» ради трансферов Жозе Моуринью
Особенный диктует свои правила.
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время не будет проводить работы по обновлению «Олд Траффорд».
Как сообщает Daily Mail, клуб отложил планы по увеличению вместимости стадиона с 75 тысяч мест до 88 тысяч. Приоритет «МЮ» – обеспечить финансовую поддержку главному тренеру Жозе Моуринью и укрепить состав команды в летнее трансферное окно.
- «МЮ» занимает вторую строчку в АПЛ и отстает от «Манчестер Сити» на 16 очков.
- Предыдущим летом Моуринью потратил на новичков 164 млн евро.
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