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«Манчестер Юнайтед» отложил реновацию «Олд Траффорд» ради трансферов Жозе Моуринью

«Манчестер Юнайтед» отложил реновацию «Олд Траффорд» ради трансферов Моуринью
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Особенный диктует свои правила.

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время не будет проводить работы по обновлению «Олд Траффорд».

Как сообщает Daily Mail, клуб отложил планы по увеличению вместимости стадиона с 75 тысяч мест до 88 тысяч. Приоритет «МЮ» – обеспечить финансовую поддержку главному тренеру Жозе Моуринью и укрепить состав команды в летнее трансферное окно.

  • «МЮ» занимает вторую строчку в АПЛ и отстает от «Манчестер Сити» на 16 очков.
  • Предыдущим летом Моуринью потратил на новичков 164 млн евро.

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