«Манчестер Юнайтед» отложил реновацию «Олд Траффорд» ради трансферов Жозе Моуринью

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время не будет проводить работы по обновлению «Олд Траффорд».

Как сообщает Daily Mail, клуб отложил планы по увеличению вместимости стадиона с 75 тысяч мест до 88 тысяч. Приоритет «МЮ» – обеспечить финансовую поддержку главному тренеру Жозе Моуринью и укрепить состав команды в летнее трансферное окно.

«МЮ» занимает вторую строчку в АПЛ и отстает от «Манчестер Сити» на 16 очков.

Предыдущим летом Моуринью потратил на новичков 164 млн евро.

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