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Хосеп Гвардиола так внимательно следил за игрой «Сити», что забыл сорвать ценник с шарфа

Гвардиола так внимательно следил за игрой «Сити», что забыл сорвать ценник с шарфа
Eurosport

33 мин. назад

Испанец на стиле.

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Арсенал» – 3:0.

Хосеп Гвардиола так усиленно руководил своими парнями, что даже забыл снять ценник с нового шарфика. Ну или не забыл, а просто посчитал, что так будет стильно.

  • «Ман Сити» побил «Арсенал» второй за неделю с одинаковым разгромным счетом. Первое позорище команды Венгера пришлось на финал Кубка Лиги.
  • «Горожане» уверенно лидируют в Премьер-лиге, опережая «Манчестер Юнайтед» на 16 очков.
  • «Арсенал» потерял математические шансы на титул за 10 туров до финиша.

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