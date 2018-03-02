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Кевин Де Брёйне поиздевался над Шкодраном Мустафи, будто немцу мало финала Кубка Лиги

Де Брёйне поиздевался над Мустафи, будто немцу мало финала Кубка Лиги
Eurosport

1 час назад

Бельгиец унизил чемпиона мира одним финтом.

В игре 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле получил охапку голов от «Манчестер Сити» – 0:3.

В конце матча, когда большинство зрителей уже ушли с трибун, Кевин Де Брёйне все еще унижал хозяев. Например, вот так он поглумился над защитником «Арсенала» Шкодраном Мустафи.

  • В финале Кубка Лиги, в котором «Арсенал» уступил «Сити» с тем же счетом, результативная ошибка Мустафи подарила команде Гвардиолы первый гол.
  • «Горожане» уверенно лидируют в Премьер-лиге, опережая «Манчестер Юнайтед» на 16 очков.
  • «Арсенал» потерял математические шансы на титул за 10 туров до финиша.

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