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Mirror: «Челси» включит Фрэнка Лэмпарда в штаб тренера, который возглавит клуб после Антонио Конте

Mirror: «Челси» включит Лэмпарда в штаб тренера, который возглавит клуб после Конте
Eurosport

52 мин. назад

Легенда «синих» начинает тренерскую карьеру.

«Челси» хочет включить Фрэнка Лэмпарда в тренерский штаб команды. Это произойдет после того, как Антонио Конте покинет Лондон, сообщает Mirror.

Завершивший игровую карьеру Фрэнк не скрывает желания тренировать. Последние полтора года он работал над получением тренерской лицензии УЕФА категории A.

«Я пытаюсь соединить вместе те вещи, которым я научился у всех своих тренеров. Надеюсь, у меня получится это сделать и создать собственную философию, собственные идеи», – отметил Лэмпард.

Владелец «Челси» Роман Абрамович знает о желании Лэмпарда и готов предложить ему работу.

  • «Челси» под руководством Конте занимает пятую строчку в АПЛ.
  • Летом итальянец может покинуть «Стэмфорд Бридж».

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