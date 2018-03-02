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Джейми Каррагер: «Венгер не должен дорабатывать контракт с пустыми трибунами»

Каррагер: «Венгер не должен дорабатывать контракт с пустыми трибунами»
Eurosport

29 мин. назад

Экс-защитник «Ливерпуля» требует больше уважения к тренеру «Арсенала».

Бывший защитник «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер прокомментировал унизительное поражение «Арсенала» от «Манчестер Сити» – 0:3.

«В прошлом сезоне со стороны фанатов «Арсенала» была злость, были протесты против Арсена Венгера, которые я считаю позором. Но мне кажется, что сейчас все было хуже. Болельщики больше не заинтересованы в команде. Они просто не пришли.

Венгер – легенда английского футбола. Но «Арсенал» должен измениться, перемены должны быть сделаны. Он не должен дорабатывать свой контракт с пустыми трибунами», – приводит слова Каррагера Goal..

  • «Арсенал» дважды за неделю проиграл «Манчестер Сити» с крупным счетом.
  • «Арсенал» потерпел уже 7 поражений в 2018-м – больше, чем любая другая команда АПЛ.

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