Джейми Каррагер: «Венгер не должен дорабатывать контракт с пустыми трибунами»

Бывший защитник «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер прокомментировал унизительное поражение «Арсенала» от «Манчестер Сити» – 0:3.

«В прошлом сезоне со стороны фанатов «Арсенала» была злость, были протесты против Арсена Венгера, которые я считаю позором. Но мне кажется, что сейчас все было хуже. Болельщики больше не заинтересованы в команде. Они просто не пришли.

Венгер – легенда английского футбола. Но «Арсенал» должен измениться, перемены должны быть сделаны. Он не должен дорабатывать свой контракт с пустыми трибунами», – приводит слова Каррагера Goal..

«Арсенал» дважды за неделю проиграл «Манчестер Сити» с крупным счетом.

«Арсенал» потерпел уже 7 поражений в 2018-м – больше, чем любая другая команда АПЛ.

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