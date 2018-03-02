London Football Awards признала форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна игроком года в АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн получил приз London Football Awards как лучший игрок 2017 года в АПЛ. Он опередил Эриксена, Сона, Аспиликуэту и Заха.

В 2017 году Кейн наколотил 56 мячей в 52 матчах и стал лучшим бомбардиром АПЛ-2016/17. В текущем розыгрыше турнира он снова лидирует в бомбардирской гонке – на его счету 24 точных страйка в 27 играх.

Лучшим тренером назван Рой Ходжсон, лучшим молодым игроком – защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон.

London Football Awards – независимая премия, в жюри которой заседают сотрудники FA, Премьер-лиги, профессиональной футбольной ассоциации Британии, журналисты и бывшие футболисты.

«Тоттенхэм» вместе с Кейном идет на четвертом месте в АПЛ.

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