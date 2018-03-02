Instagram

London Football Awards признала форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна игроком года в АПЛ

London Football Awards признала Кейна игроком года в АПЛ
Eurosport

56 мин. назад

Этому парню не хватает только командных достижений.

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн получил приз London Football Awards как лучший игрок 2017 года в АПЛ. Он опередил Эриксена, Сона, Аспиликуэту и Заха.

В 2017 году Кейн наколотил 56 мячей в 52 матчах и стал лучшим бомбардиром АПЛ-2016/17. В текущем розыгрыше турнира он снова лидирует в бомбардирской гонке – на его счету 24 точных страйка в 27 играх.

Лучшим тренером назван Рой Ходжсон, лучшим молодым игроком – защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон.

  • London Football Awards – независимая премия, в жюри которой заседают сотрудники FA, Премьер-лиги, профессиональной футбольной ассоциации Британии, журналисты и бывшие футболисты.
  • «Тоттенхэм» вместе с Кейном идет на четвертом месте в АПЛ.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Нэшвилл» ушел с 0:2 от «Эдмонтона» и закрепился на первом месте в Западной конференции

03:20
Популярные видео
Малкин соорудил 2 ассиста, но «Питтсбург» получил немыслимую восьмерочку в ответ
 431 просмотров3 ч
Как смотреть футбол, если вокруг одни итальянцы. Урок №4: игра
1 604 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться