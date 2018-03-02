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Царский трюк от Александра Зинченко. Он пожонглировал мячом и закинул его в баскетбольное кольцо

Царский трюк от Зинченко. Он пожонглировал мячом и закинул его в баскетбольное кольцо
Eurosport

1 час назад

А вам слабо?

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал то, о чем мечтали миллионы школьников на уроках физкультуры.

21-летний украинец несколько раз пожонглировал мячом, а потом с дальней дистанции отправил его в баскетбольное кольцо.

  • Зинченко отыграл 10 официальных матчей за «Сити» в сезоне-2017/18.
  • У Александра 13 игр и 1 гол за сборную Украины.

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