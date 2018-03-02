Жозе Моуринью: «Думаю, что это последний сезон Златана Ибрагимовича в «МЮ»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подтвердил, что Златан Ибрагимович, скорее всего, покинет «Олд Траффорд» в конце сезона.

«Мы все думаем, что это последний сезон Златана в «МЮ». Ему предстоит самостоятельно решить, продолжит ли он играть или остановится.

Думаю, он хотел бы, чтобы у него было право самостоятельно определить свое будущее. Обидно, что ужасная травма в неудачный момент испортила пару потрясающих сезонов, которые он мог провести и обязательно провел бы с нами.

Сейчас у Златана нет травмы, но он не чувствует себя готовым помочь команде. Он только хочет вернуть это чувство», – цитирует Моуринью Sky Sports.

Ибрагимович порвал крестообразные связки в конце сезона-2016/17 и пропустил 7 месяцев.

В середине ноября Златан вернулся, провел 7 матчей, забил 1 гол и получил новую травму колена.

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