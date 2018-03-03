Гвардиола выиграл 71 матч из первых 100 в «Манчестер Сити». У него был такой же показатель в «Барсе»

Матч против «Арсенала» в рамках Премьер-лиги (3:0) стал для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы сотым во главе клуба.

Под руководством испанского менеджера «горожане» одержали 71 победу, 16 раз сыграли вничью и 13 раз проиграли.

«Барселона» в первых 100 матчах при Гвардиоле одержала такое же количество побед – 71.

В «Баварии» этот показатель был выше – 77 побед.

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