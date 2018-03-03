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Президент, нанявший Арсена Венгера в «Арсенал»: «Арсен пересидел в клубе»
Грустно, но у Арсена все меньше и меньше сторонников.
Бывший президент «Арсенала» Питер Хилл-Вуд, при котором команду в 1996 году возглавил Арсен Венгер, высказался о текущем положении дел в клубе.
«Очевидно, я не рад наблюдать за тем, что происходит. Я думаю, что, возможно, настало время поменять менеджера. Арсен справлялся с работой удивительно хорошо, но он пересидел в клубе», – сказал Хилл-Вуд.
- «Арсенал» занимает шестую строчку в АПЛ.
- В последнем матче «канониры» потерпели болезненное поражение от «Манчестер Сити» – 0:3.
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