Президент, нанявший Арсена Венгера в «Арсенал»: «Арсен пересидел в клубе»

Бывший президент «Арсенала» Питер Хилл-Вуд, при котором команду в 1996 году возглавил Арсен Венгер, высказался о текущем положении дел в клубе.

«Очевидно, я не рад наблюдать за тем, что происходит. Я думаю, что, возможно, настало время поменять менеджера. Арсен справлялся с работой удивительно хорошо, но он пересидел в клубе», – сказал Хилл-Вуд.

«Арсенал» занимает шестую строчку в АПЛ.

В последнем матче «канониры» потерпели болезненное поражение от «Манчестер Сити» – 0:3.

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