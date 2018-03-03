Getty Images

Маурисио Почеттино: «Если фанаты будут недовольны мной, я уйду»

Почеттино: «Если фанаты будут недовольны мной, я уйду»
Eurosport

52 мин. назад

Пока до этого очень далеко.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал будущее в лондонском клубе.

«Если твои фанаты не хотят тебя, нет никакого смысла продолжать работать, потому что в таком случае ты ставишь под угрозу самое главное – клуб.

Фанаты очень важны. В какой-то момент тебе нужно уйти, потому что клуб всегда важнее отдельно взятого человека. Если в какой-то момент это создает проблемы на всех уровнях управления в клубе, то я бы предпочел уйти», – приводит The Telegraph слова Почеттино.

  • «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 55 очков.
  • Почеттино возглавляет лондонский клуб с 2014 года.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Нэшвилл» ушел с 0:2 от «Эдмонтона» и закрепился на первом месте в Западной конференции

03:20
Популярные видео
Малкин соорудил 2 ассиста, но «Питтсбург» получил немыслимую восьмерочку в ответ
1 090 просмотров20 ч
Как смотреть футбол, если вокруг одни итальянцы. Урок №4: игра
2 377 просмотровВчера в 09:51
А еще вам может понравиться