Маурисио Почеттино: «Если фанаты будут недовольны мной, я уйду»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал будущее в лондонском клубе.

«Если твои фанаты не хотят тебя, нет никакого смысла продолжать работать, потому что в таком случае ты ставишь под угрозу самое главное – клуб.

Фанаты очень важны. В какой-то момент тебе нужно уйти, потому что клуб всегда важнее отдельно взятого человека. Если в какой-то момент это создает проблемы на всех уровнях управления в клубе, то я бы предпочел уйти», – приводит The Telegraph слова Почеттино.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 55 очков.

Почеттино возглавляет лондонский клуб с 2014 года.

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