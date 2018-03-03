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Юрген Клопп: «Если мы припаркуем автобус, то будем освистаны стадионом»
«Ливерпуль» должен играть ярко.
Босс «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился взглядом на оборонительный футбол.
«Если мы бы постоянно парковали автобус в домашних играх, люди на стадионе освистали бы нас, потому что они не хотят смотреть на такую игру. Так что мы должны иметь свой подход, должны доминировать в матчах. Играть, действовать, захватывать. Это единственный способ для нас», – цитирует Клоппа Liverpool Echo.
- «Ливерпуль» занимает третью строчку в АПЛ.
- В 40 играх текущего сезона «Ливерпуль» забил 103 гола.
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