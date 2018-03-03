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За прошедший сезон «Лестер» заработал больше, чем «Челси» и «Ливерпуль» вместе взятые

За прошедший сезон «Лестер» заработал больше, чем «Челси» и «Ливерпуль» вместе взятые
Eurosport

58 мин. назад

Все дело в Лиге чемпионов.

«Лестер» опубликовал информацию о доходах клуба за сезон-2016/17. За этот период экс-чемпионы Англии заработали 103,6 млн евро до уплаты налогов (89,6 млн после уплаты налогов).

Такие цифры «Лестер» показал в первую очередь благодаря дебюту в Лиге чемпионов, где команда дошла до 1/4 финала. Для сравнения, за этот же период «Ливерпуль» заработал 43,6 млн после уплаты налогов, «Челси» – 17,1 млн.

  • В АПЛ-2017/18 «Лестер» идет на восьмом месте.
  • По ходу сезона клуб уволил главного тренера Крейга Шекспира и назначил на его место Клода Пюэля.

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