Антонио Конте о «Манчестер Сити»: «Кажется, их не остановить»

Босс «Челси» Антонио Конте поделился мыслями перед игрой против «Манчестер Сити» в 29-м туре чемпионата Англии.

«На данный момент найти какие-то плюсы в игре против такой команды очень сложно. Но мы должны правильным образом подготовиться к игре и надеяться, что наши игроки будут в хорошей форме. Мы будем сражаться за хороший результат. Сейчас «Манчестер Сити» кажется командой, которую не остановить», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Игра «Манчестер Сити» – «Челси» пройдет 4 марта, в 19:00 мск.

«Челси» отстает от «Манчестер Сити» на 22 очка.

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