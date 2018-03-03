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Антонио Конте о «Манчестер Сити»: «Кажется, их не остановить»

Конте о «Манчестер Сити»: «Кажется, их не остановить»
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Итальянец не скупится на комплименты Гвардиоле.

Босс «Челси» Антонио Конте поделился мыслями перед игрой против «Манчестер Сити» в 29-м туре чемпионата Англии.

«На данный момент найти какие-то плюсы в игре против такой команды очень сложно. Но мы должны правильным образом подготовиться к игре и надеяться, что наши игроки будут в хорошей форме. Мы будем сражаться за хороший результат. Сейчас «Манчестер Сити» кажется командой, которую не остановить», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

  • Игра «Манчестер Сити» – «Челси» пройдет 4 марта, в 19:00 мск.
  • «Челси» отстает от «Манчестер Сити» на 22 очка.

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