Мората еще не забивал за «Челси» в 2018 году. Он слишком изнеженный для АПЛ

Первые месяцы Альваро на «Стэмфорд Бридж» – сценарий к дешевой русской мелодраме, где идеально примерно все. Мората-старший вспоминал старый разговор с Конте, после которого озвучил сыну самонадеянный, но сыгравший прогноз: «Этот парень обязательно выиграет в Англии». Сам страйкер поблагодарил Антонио за то, что не забыл его после несостоявшегося союза в «Юве». К чрезмерно приторному трансферу примазался даже угрюмый коуч: «Такого парня, как Мората, хотел бы для дочери любой отец».

Несмотря на промах в серии пенальти с «Арсеналом» (Суперкубок улетел к соседям), Мората выдал ударный старт – 7 голов в 7 матчах. Альваро помогло, что он быстро адаптировался к специфическим требованиям Конте: испанец даже намекнул, что понимает их лучше Диего Косты. После победы над «Тоттенхэмом» отношения между игроком и коучем вышли на новый уровень – Мората с удовольствием трещал о том, как выполнил умную установку Антонио.

В процессе Альваро сформировал убойную связку с Аспиликуэтой: Конте попросил одного испанца точно навешивать в голову другому. Комбинация до сих пор остается самой результативной в АПЛ (6 голов) и второй в чемпионатах топ-5 (после Неймара и Кавани), но последний раз срабатывала в конце декабря. С тех пор Мората отбомбил 10 матчей во всех турнирах и не забил ни разу – в 2018 году у нападающего только один ассист, зато четыре желтые карточки и даже одно удаление.

Смерть близкого друга и проблемы со спиной частично оправдывают Морату, но топ-клуб не может полагаться на столь нестабильного страйкера, особенно в важный момент сезона и без достойной альтернативы. В отрезок с августа по октябрь Альваро забивал каждые 128,5 минут – это отличный показатель, особенно для дебютанта АПЛ. Период с ноября по февраль испанец отыграл гораздо хуже – гол каждые 260 минут.

У такой амплитуды есть объяснение – «Челси» доверился обманчивой результативности Мораты в «Реале». В прошлом сезоне Альваро стал самым продуктивным игроком Ла Лиги (89 минут на гол – лучше, чем у Роналду и Месси), но цифры поднабрал после выходов со скамейки. Мало кто учитывал, что Мората выбегал под уставшую защиту и использовал преимущество в свежести.

Аналогичного масштаба риск не сыграл с новым статусом Альваро. В предыдущих клубах нападающий никогда не проводил больше полутора тысяч минут за сезон. В «Челси» Мората получил желанную практику (уже 1641 минута в кампании), но не справился с давлением и суровым календарем.

Усталость от интенсивного графика привела к неуверенности, неуверенность вылилась в запоротые моменты. Насколько этот фактор важен для Мораты, рассказывал Джанлуиджи Буффон: «Поверьте, даже сам Альваро не понимает, как он хорош». Привычное самокопание трансформировалось в статистику, которую страйкер едва ли занесет в CV – 15 нереализованных явных моментов. Еще хуже в АПЛ выступают Кейн (16) и Салах (19), но лучшие бомбардиры организуют себе шансы самостоятельно – Мората слишком зависим от партнеров.

Психологические моменты действительно усложняют жизнь. Более того, стали причиной, почему Конте впервые разнес Морату в Англии. После удаления испанца в кубковом матче с «Норвичем» (две карточки в течение пяти секунд) коуч указал на ошибку судьи с первой желтой (Мората не симулировал), но предупредил Альваро насчет второй: «Нужно научиться себя контролировать».

Спустя месяц история повторилась – игрок явно не извлек урок из матча, который мог лишить «Челси» последнего шанса на трофей. Морате хватило всего семи минут, чтобы отхватить необязательную карточку в игре с «Барсой»: льваро снова получил желтую за споры с арбитром.

Проблемный характер наслаивается на главную слабость Мораты – нападающий слишком нежно ведет себя в единоборствах. После перехода в «Челси» Альваро отмечал, что защитники в АПЛ даже сильнее Джорджо Кьеллини. Весьма показательная цитата, учитывая раннее наблюдение Мораты за итальянцем: «Играть против Джорджо – это как попасть в клетку к горилле и отбирать у нее еду».

Спустя семь месяцев можно сделать вывод – Мората не сделал ничего, чтобы адаптироваться к суровым реалиям Премьер-лиги. Репортер The Telegraph Мэтт Лоу поделился на этой неделе инсайдом: в раздевалке испанец любит жаловаться на судей и грубых соперников. Слив подтверждает, что это выводит даже партнеров – Мората часто теряет мяч и обрывает атаки.

Последние выходные сложились для Мораты особенно неудачно. Против «Юнайтед» Альваро угробил убойный момент, совершил девять потерь и не разобрался с персональной опекой Смоллинга. Сейчас Мората в такой форме, что практически не участвует в командной игре и разрушает даже те хорошие шансы, которые получает у чужих ворот.

Еще менее выгодно резюме Альваро выглядит на фоне конкурентов. В том же матче Лукаку впервые забил против соперника из топ-6, тем же вечером Коста продемонстрировал все лучшие навыки в игре с «Севильей». «Челси» еще не жалеет, что спустил 60 мультов на Морату, но Ромелу обладает опытом игры в АПЛ, Диего – бойцовскими качествами – ничего из этого у Альваро нет.

Объясняя состав на матч с «Барсой», Конте рассказал, что было бы самоубийством выпускать Морату и забить на вариант с Азаром в роли ложной девятки. Реплика Антонио касается только тактического плана на игру, но промежуточный итог едва ли обрадовал Морату: на главный матч сезона тренер оставил его в запасе. Тренер, который просто сиял после его трансфера.

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