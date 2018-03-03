Тренер «Суонси» Карлос Карвальял: «Я не испытываю давления. Давление в Сирии, Афганистане и Ираке»

Босс «Суонси» Карлос Карвальял рассказал, испытывает ли он давление в связи с тем, что его команда находится в зоне вылета АПЛ.

«Это не давление. Давление в Сирии, Афганистане и Ираке, в такого рода ситуациях.

У моих дедушки и бабушки на одно Рождество не было вообще ничего, никаких денег. Тогда моя бабушка залезла на дерево за домом и, чтобы ее мальчики не остались без подарков на Рождество, сорвала апельсины и подарила им. Когда узнаешь такие истории, понимаешь, как тяжело приходится людям. Воспитание очень важно для меня, и я пришел к выводу, что, если ты не испытываешь желания, то ты ничего не добьешься. Но если оно у тебя есть, ты можешь достичь чего угодно», – приводит Daily Mail слова Карвальяла.

Португалец возглавляет «Суонси» с 28 декабря 2017 года.

«Лебеди» идут на 18-м месте в АПЛ и имеют на счету 27 очков. Столько же баллов у «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона».

Самый спортивный телеграм