Eurosport
«Манчестер Сити» – «Челси»: перед матчем чемпионата Англии
Встречи Конте и Пепа всегда интересны.
«Сити» очень хочет быстрее оформить титул. До короны «горожанам» осталось пять побед, но график очень напряженный. Сначала был «Арсенал», сейчас «Челси», скоро будут «Тоттенхэм» и «МЮ». Но Пеп уже сказал, что АПЛ для него важнее Лиги чемпионов, поэтому нет сомнений – все силы будут брошены на победу над «Челси».
У «синих» проблем намного больше: Конте выпал из первой четверки и рискует оставить клуб без Лиги чемпионов. «Арсенал» уже не претендует на путевку, но сейчас «синие» – аутсайдеры в борьбе с «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Итальянец должен взбодриться сам и взбодрить парней – иначе на «Этихаде» будет больно.
Кто посмотрит матч по ТВ
Фернандиньо – главная потеря Гвардиолы. Бразилец выбыл на небольшой срок, но с «синими» все равно не сыграет. Под вопросом участие важнейшего Уокера – защитник получил повреждение в игре с «Арсеналом». Делф по-прежнему отбывает дисквалификацию за удаление в Кубке, а Менди долечивает повреждение.
Зато вернулись в строй Жезус и Стерлинг. Бразилец уже немного поиграл с «Арсеналом», участие Рахима пока под вопросом.
У «Челси» новых потерь нет: в лазарете Луис, под вопросом Бакайоко. Зато вернулся к тренировкам Баркли – у него есть шанс сыграть на «Этихаде».
Форма
Случайное поражение «Уигану» в Кубке – единственное темное пятно на форме «Сити». За 10 игр у «горожан» 8 побед и 1 ничья. За этот отрезок Гвардиола выиграл Кубок Лиги, оторвался от «МЮ» на 16 очков и почти гарантировал команде четвертьфинал Лиги чемпионов.
У Конте все намного хуже. «Челси» проиграл три из четырех последних матчей АПЛ. Столько же команда Конте проиграла в 23 предыдущих играх.
В 14 последних матчах во всех турнирах у лондонцев всего 4 победы, еще и над слабаками: «ВБА», «Халл», «Ньюкасл» и «Брайтон». Выделяется лишь ничья с «Барсой», которая была добыта на высоком уровне.
Кто что сказал
Пеп Гвардиола, главный тренер «Сити»: Уверен, Конте оставит кое-что английскому футболу. Люди не осознают того, что Антонио сделал в Премьер-лиге. Конте ввел новый способ атаковать – с пятью игроками сзади. Целому ряду команд, и даже «Арсеналу», пришлось много перенять у «Челси».
В тактическом плане Антонио – мастер. Он потрясающе делал это в сборной Италии и «Ювентусе». (Football Italia)
Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «У «Сити» есть возможность тратить много денег. Когда клуб связывает воедино такую картину – хорошего тренера, большое количество денег для трансферов, соответствующие амбиции – это дает итоговый результат».
Лицом к лицу
- «Сити» выиграл лишь 1 из 4 последних домашних матчей против «Челси» (1 ничья и 2 поражения).
- «Горожане» выиграли 13 последних домашних матчей АПЛ.
- «Челси» проиграл 2 подряд гостевых матча в АПЛ. 3 поражения кряду у «синих» случились в 2013-м при Рафе Бенитесе.
- В последних 4 матчах против «Челси» Кун Агуэро всадил 5 мячей.
- Азар очень любит «Сити»: в 7 последних матчах против «горожан» во всех соревнованиях бельгиец сделал 8 мячей (4+4).
- В прошлом сезоне Конте стал первым тренером, дважды обыгравшим Гвардиолу за один чемпионат.
- В этом сезоне Пеп может ответить: дважды за сезон Конте обыгрывал только тренер «Сампдории» Делио Росси (сезон-2012/13).
Люди в черном
Встречу обслужит бригада Майкла Оливера. 33-летний рефери отработал уже на 23 матчах чемпионата Англии: он показал 81 желтую и 4 красных карточки, поставив 2 пенальти.
При Оливере «Челси» в этом сезоне сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) и Ливерпулем» (1:1). «Сити» при нем только побеждает: «Брайтон» (2:0), «Арсенал» (3:1) и «МЮ» (2:1).
В центре внимания
Покажет класс
Эден Азар классно играет против «Сити», но на «Этихаде» героем станет не он. Под конец сезона горячую форму набрал Виллиан. В последних трех матчах он забил всем: «МЮ», «Барсе» и «Халлу» (дважды).
Обделается
Вылет Фернандиньо серьезно ударил по центру поля «горожан». Дыру заткнет Илкай, но вряд ли успешно. В игре с «Арсеналом» «Сити» не пропустил, но немец был плох и проигрывал атакующим «канонирам». Подобное повторится и с «Челси».
Котировки букмекеров
«Сити» – безусловный фаворит матча. Конте классно готовится к отдельно взятой игре, но букмекеры в него не верят. Если считаешь, что «Челси» еще жив, то рискуй и богатей.
Победа «Сити»: 1,6
Ничья: 4,34
Победа «Челси»: 5,8
Ориентировочные составы
«Манчестер Сити»
«Челси»