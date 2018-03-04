«Манчестер Сити» – «Челси»: перед матчем чемпионата Англии

«Сити» очень хочет быстрее оформить титул. До короны «горожанам» осталось пять побед, но график очень напряженный. Сначала был «Арсенал», сейчас «Челси», скоро будут «Тоттенхэм» и «МЮ». Но Пеп уже сказал, что АПЛ для него важнее Лиги чемпионов, поэтому нет сомнений – все силы будут брошены на победу над «Челси».

У «синих» проблем намного больше: Конте выпал из первой четверки и рискует оставить клуб без Лиги чемпионов. «Арсенал» уже не претендует на путевку, но сейчас «синие» – аутсайдеры в борьбе с «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Итальянец должен взбодриться сам и взбодрить парней – иначе на «Этихаде» будет больно.

Кто посмотрит матч по ТВ

Фернандиньо – главная потеря Гвардиолы. Бразилец выбыл на небольшой срок, но с «синими» все равно не сыграет. Под вопросом участие важнейшего Уокера – защитник получил повреждение в игре с «Арсеналом». Делф по-прежнему отбывает дисквалификацию за удаление в Кубке, а Менди долечивает повреждение.

Зато вернулись в строй Жезус и Стерлинг. Бразилец уже немного поиграл с «Арсеналом», участие Рахима пока под вопросом.

У «Челси» новых потерь нет: в лазарете Луис, под вопросом Бакайоко. Зато вернулся к тренировкам Баркли – у него есть шанс сыграть на «Этихаде».

Форма

Случайное поражение «Уигану» в Кубке – единственное темное пятно на форме «Сити». За 10 игр у «горожан» 8 побед и 1 ничья. За этот отрезок Гвардиола выиграл Кубок Лиги, оторвался от «МЮ» на 16 очков и почти гарантировал команде четвертьфинал Лиги чемпионов.

У Конте все намного хуже. «Челси» проиграл три из четырех последних матчей АПЛ. Столько же команда Конте проиграла в 23 предыдущих играх.

В 14 последних матчах во всех турнирах у лондонцев всего 4 победы, еще и над слабаками: «ВБА», «Халл», «Ньюкасл» и «Брайтон». Выделяется лишь ничья с «Барсой», которая была добыта на высоком уровне.

Кто что сказал

Пеп Гвардиола, главный тренер «Сити»: Уверен, Конте оставит кое-что английскому футболу. Люди не осознают того, что Антонио сделал в Премьер-лиге. Конте ввел новый способ атаковать – с пятью игроками сзади. Целому ряду команд, и даже «Арсеналу», пришлось много перенять у «Челси».

В тактическом плане Антонио – мастер. Он потрясающе делал это в сборной Италии и «Ювентусе». (Football Italia)

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «У «Сити» есть возможность тратить много денег. Когда клуб связывает воедино такую картину – хорошего тренера, большое количество денег для трансферов, соответствующие амбиции – это дает итоговый результат».

Лицом к лицу

«Сити» выиграл лишь 1 из 4 последних домашних матчей против «Челси» (1 ничья и 2 поражения).

«Горожане» выиграли 13 последних домашних матчей АПЛ.

«Челси» проиграл 2 подряд гостевых матча в АПЛ. 3 поражения кряду у «синих» случились в 2013-м при Рафе Бенитесе.

В последних 4 матчах против «Челси» Кун Агуэро всадил 5 мячей.

Азар очень любит «Сити»: в 7 последних матчах против «горожан» во всех соревнованиях бельгиец сделал 8 мячей (4+4).

В прошлом сезоне Конте стал первым тренером, дважды обыгравшим Гвардиолу за один чемпионат.

В этом сезоне Пеп может ответить: дважды за сезон Конте обыгрывал только тренер «Сампдории» Делио Росси (сезон-2012/13).

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Майкла Оливера. 33-летний рефери отработал уже на 23 матчах чемпионата Англии: он показал 81 желтую и 4 красных карточки, поставив 2 пенальти.

При Оливере «Челси» в этом сезоне сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) и Ливерпулем» (1:1). «Сити» при нем только побеждает: «Брайтон» (2:0), «Арсенал» (3:1) и «МЮ» (2:1).

В центре внимания

Покажет класс

Эден Азар классно играет против «Сити», но на «Этихаде» героем станет не он. Под конец сезона горячую форму набрал Виллиан. В последних трех матчах он забил всем: «МЮ», «Барсе» и «Халлу» (дважды).

Обделается

Вылет Фернандиньо серьезно ударил по центру поля «горожан». Дыру заткнет Илкай, но вряд ли успешно. В игре с «Арсеналом» «Сити» не пропустил, но немец был плох и проигрывал атакующим «канонирам». Подобное повторится и с «Челси».

Котировки букмекеров

«Сити» – безусловный фаворит матча. Конте классно готовится к отдельно взятой игре, но букмекеры в него не верят. Если считаешь, что «Челси» еще жив, то рискуй и богатей.

Победа «Сити»: 1,6

Ничья: 4,34

Победа «Челси»: 5,8

Линия на матчи АПЛ

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»

«Челси»

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