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The Sun: Лоран Косьельни толкнул речь на собрании «Арсенала» по поводу кризиса и разревелся
Француза довели до слез собственные дети.
После второго за пять дней разгрома от «Сити» со счетом 0:3 футболисты «Арсенала» провели собрание и обсудили командный кризис. На встрече отсутствовал главный тренер Арсен Венгер.
Как стало известно The Sun, на собрании выступил защитник «канониров» Лоран Косьельни. 32-летний француз сказал, что его дети спросили, почему «Арсенал» играет так ужасно. После этого на Лорана накатили слезы, и он не закончил речь.
- После 28 туров «Арсенал» идет шестым. «Канониры» уже лишились даже математических шансов на чемпионство.
- Косьельни провел 25 матчей в сезоне-2017/18 и забил 2 мяча.
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