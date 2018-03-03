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The Sun: Лоран Косьельни толкнул речь на собрании «Арсенала» по поводу кризиса и разревелся

The Sun: Косьельни толкнул речь на собрании «Арсенала» по поводу кризиса и разревелся
Eurosport

1 час назад

Француза довели до слез собственные дети.

После второго за пять дней разгрома от «Сити» со счетом 0:3 футболисты «Арсенала» провели собрание и обсудили командный кризис. На встрече отсутствовал главный тренер Арсен Венгер.

Как стало известно The Sun, на собрании выступил защитник «канониров» Лоран Косьельни. 32-летний француз сказал, что его дети спросили, почему «Арсенал» играет так ужасно. После этого на Лорана накатили слезы, и он не закончил речь.

  • После 28 туров «Арсенал» идет шестым. «Канониры» уже лишились даже математических шансов на чемпионство.
  • Косьельни провел 25 матчей в сезоне-2017/18 и забил 2 мяча.

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