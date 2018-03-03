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Мино Райола: «Войны между Погба и Моуринью нет. Поль хочет выиграть что-нибудь большое с «МЮ»

Райола: «Войны между Погба и Моуринью нет. Поль хочет выиграть что-нибудь большое с «МЮ»
Eurosport

43 мин. назад

Остается, как говорил классик.

Агент Поля Погба Мино Райола опроверг слухи о крупном конфликте в рядах «Манчестер Юнайтед».

«Если дела будут складываться плохо, я возьмусь за работу. Но Поль ничего такого мне не говорил.

Никакой войны между ним и Жозе Моуринью нет. Поль не хочет покидать «МЮ», пока не выиграет с клубом что-нибудь большое», – приводит слова Райолы Rai Sport.

  • Слухи о конфликте между Погба и Моуринью появились еще в начале февраля, а в конце месяца The Sun сообщил, что Поль покинет «МЮ», если клуб не уволит Особенного.
  • В 25 официальных матчах сезона-2017/18 Погба забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.

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