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Капитан «Эвертона» Эшли Уильямс жестко подставил команду, уработав соперника локтем

Капитан «Эвертона» жестко подставил команду, уработав соперника локтем
Eurosport

16 мин. назад

Ну хотя бы игрока «Бёрнли» вырубил.

«Эвертон» проиграл «Бёрнли» в гостевой встрече 29-го тура чемпионата Англии – 1:2. На 86-й минуте «ириски» заработали штрафной вблизи ворот соперника, но шанс на спасение обернулся катастрофой.

Форвард «Бёрнли» Эшли Барнс вернулся в оборону и яростно насел на Эшли Уильямса. Капитан «Эвертона» внезапно психанул и приложил соперника локтем. Уильямс даже для вида не стал спорить с арбитром, когда увидел перед собой красную карточку.

  • «Эвертон» с 34 очками идет девятым.
  • «Бёрнли» занимает седьмую строчку (40 баллов).

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