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Капитан «Эвертона» Эшли Уильямс жестко подставил команду, уработав соперника локтем
Ну хотя бы игрока «Бёрнли» вырубил.
«Эвертон» проиграл «Бёрнли» в гостевой встрече 29-го тура чемпионата Англии – 1:2. На 86-й минуте «ириски» заработали штрафной вблизи ворот соперника, но шанс на спасение обернулся катастрофой.
Форвард «Бёрнли» Эшли Барнс вернулся в оборону и яростно насел на Эшли Уильямса. Капитан «Эвертона» внезапно психанул и приложил соперника локтем. Уильямс даже для вида не стал спорить с арбитром, когда увидел перед собой красную карточку.
- «Эвертон» с 34 очками идет девятым.
- «Бёрнли» занимает седьмую строчку (40 баллов).
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