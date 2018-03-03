Капитан «Эвертона» Эшли Уильямс жестко подставил команду, уработав соперника локтем

«Эвертон» проиграл «Бёрнли» в гостевой встрече 29-го тура чемпионата Англии – 1:2. На 86-й минуте «ириски» заработали штрафной вблизи ворот соперника, но шанс на спасение обернулся катастрофой.

Форвард «Бёрнли» Эшли Барнс вернулся в оборону и яростно насел на Эшли Уильямса. Капитан «Эвертона» внезапно психанул и приложил соперника локтем. Уильямс даже для вида не стал спорить с арбитром, когда увидел перед собой красную карточку.

«Эвертон» с 34 очками идет девятым.

«Бёрнли» занимает седьмую строчку (40 баллов).

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