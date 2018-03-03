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Полузащитник «Лестера» Онийнье Ндиди впал в детство и устроил битву снежками с игроком «Борнмута»

Ндиди впал в детство и устроил битву снежками с игроком «Борнмута»
Eurosport

25 мин. назад

Весело.

«Лестер» принимал «Борнмут» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

У кромки поля лежал снег, от чего некоторые футболисты вели себя как дети. После одного из жестких эпизодов полузащитник «Лестера» Онийнье Ндиди оперативно слепил снежок и атаковал Льюиса Кука. Англичанин сделал ответный выстрел.

Снежная битва закончилась рукопожатием.

  • Матч завершился ничьей – 1:1. На 97-й минуте от поражения «лис» спас Рияд Марез.
  • Идущий восьмым «Лестер» не побеждает пять туров подряд.
  • «Борнмут» занимает 11-ю строчку.

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