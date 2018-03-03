Eurosport
Полузащитник «Лестера» Онийнье Ндиди впал в детство и устроил битву снежками с игроком «Борнмута»
Весело.
«Лестер» принимал «Борнмут» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
У кромки поля лежал снег, от чего некоторые футболисты вели себя как дети. После одного из жестких эпизодов полузащитник «Лестера» Онийнье Ндиди оперативно слепил снежок и атаковал Льюиса Кука. Англичанин сделал ответный выстрел.
Снежная битва закончилась рукопожатием.
- Матч завершился ничьей – 1:1. На 97-й минуте от поражения «лис» спас Рияд Марез.
- Идущий восьмым «Лестер» не побеждает пять туров подряд.
- «Борнмут» занимает 11-ю строчку.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте