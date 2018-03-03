Getty Images
Голы Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые оборвали «сорокам» хвосты
Форварды «Ливерпуля» подбросили клуб на второе место в таблице.
«Ливерпуль» в матче 29-го тура АПЛ расправился дома с «Ньюкаслом» – 2:0.
Первый гол на исходе первого тайма забил Мохамед Салах: египтянин получил мяч в штрафной и отправил его в сетку левой ногой – классика.
Второй мяч спустя 10 минут после перерыва положил Мане, который смачно пульнул в угол из штрафной.
- «Ливерпуль» благодаря победе набрал 60 очков и обошел «МЮ».
- У манкунианцев, идущих третьими, игра в запасе.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте