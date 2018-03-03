Голы Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые оборвали «сорокам» хвосты

«Ливерпуль» в матче 29-го тура АПЛ расправился дома с «Ньюкаслом» – 2:0.

Первый гол на исходе первого тайма забил Мохамед Салах: египтянин получил мяч в штрафной и отправил его в сетку левой ногой – классика.

Второй мяч спустя 10 минут после перерыва положил Мане, который смачно пульнул в угол из штрафной.

«Ливерпуль» благодаря победе набрал 60 очков и обошел «МЮ».

У манкунианцев, идущих третьими, игра в запасе.

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