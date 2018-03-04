Рияд Марез дождался 97-й минуты и цинично отнял победу у «Борнмута» шикарным выстрелом со штрафного

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез сравнял счет в домашней игре против «Борнмута» потрясающим ударом со штрафного на последней минуте компенсированного времени (1:1).

Рияд забил 36-й мяч в АПЛ и всего лишь первый прямым ударом со штрафного. Марокканец загубил предыдущие 27 попыток.

Вскоре после гола Мареза фанаты «Лестера» забросали снежками вратаря «Борнмута» Асмира Беговича.

В январе этого года руководство «Лестера» оказало Рияду в трансфере в «Манчестер Сити», после чего полузащитник объявил клубу бойкот.

«Борнмут» – один из самых неудобных соперников «лис» в Премьер-лиге: ни одной победы, 5 ничьих и 1 поражение.

После этого тура «Лестер» остался на восьмом месте, «вишни» занимают 11-ю строчку.

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