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Daily Mail: «Арсенал» продаст Аарона Рэмзи, чтобы не повторилась ситуация с Алексисом Санчесом
«Канониры» не готовы больше терять деньги.
Тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что в этом году результаты команды никуда не годятся.
Французский специалист отметил, что клуб сделает все, чтобы избежать ситуации, когда зимой Алексис Санчес ушел из «Арсенала» за небольшие деньги, а Месут Озил выбил контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. Возможно, для этого «канониры» продадут полузащитника Аарона Рэмзи.
«Мы обеспокоены, что контракт Аарона истекает в 2019 году», – цитирует Венгера Daily Mail.
- В этом сезоне 27-летний Рэмзи забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в АПЛ.
- Аарон выступает за «Арсенал» с 2008 года, когда перешел из «Кардиффа».
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