Eurosport
Зажигательная песня игроков «Сити», посвященная Яя Туре
Яя играет мало, но его все любят.
4 марта «Манчестер Сити» встретится в чемпионате Англии с «Челси». Накануне встречи игроки «горожан» провели тренировку, после которой спели зажигательную песню, посвященную Яя Туре.
В этом сезоне ивуариец провел всего 5 матчей в АПЛ и лишь 11 во всех турнирах.
- 34-летний Туре выступает за «Сити» с 2010 года. В 310 матчах за «горожан» Яя забил 82 мяча.
- Контракт африканца с английским клубом истекает летом 2018-го.
«Манчестер Сити» – «Челси»: перед матчем
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