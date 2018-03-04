Зажигательная песня игроков «Сити», посвященная Яя Туре

4 марта «Манчестер Сити» встретится в чемпионате Англии с «Челси». Накануне встречи игроки «горожан» провели тренировку, после которой спели зажигательную песню, посвященную Яя Туре.

В этом сезоне ивуариец провел всего 5 матчей в АПЛ и лишь 11 во всех турнирах.

34-летний Туре выступает за «Сити» с 2010 года. В 310 матчах за «горожан» Яя забил 82 мяча.

Контракт африканца с английским клубом истекает летом 2018-го.

«Манчестер Сити» – «Челси»: перед матчем

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