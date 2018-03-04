The Mirror: Мама игрока «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса живет в контейнере

20-летний полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс – одно из открытий текущего сезона. В конце прошлого года клуб повысил ему зарплату до 30 тысяч фунтов в год, после чего Эйнсли переехал вместе с братом в арендованные апартаменты стоимостью 700 тысяч фунтов.

В то же время мама игрока, 38-летняя Джули Найлс, ведет бродяжнический образ жизни и живет на металлобазе в контейнере площадью три квадратных метра. Каждый вечер Джули пробирается мимо охранников, чтобы было где переночевать, пишет The Mirror.

«Здесь нет туалета и моющих средств», – рассказал сотрудник службы по уходу за бездомными.

«Мой сын Эйнсли мог бы купить мне квартиру с двухнедельной или двухмесячной зарплаты. Деньги вскружили ему голову. Пока он играет за «Арсенал», я скитаюсь. Это ужасно. Я просто хочу знать, что я сделала не так», – расплакалась мать игрока.

В этом сезоне Мэйтленд-Найлс сыграл 21 матч за «канониров» во всех турнирах.

Представители «Арсенала» и игрок отказались комментировать ситуацию.

Фото: The Mirror.

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