Getty Images

Генрих Мхитарян проиграл с «Арсеналом» 4 матча в АПЛ за полтора месяца. С «МЮ» – 5 за полтора года

Мхитарян проиграл с «Арсеналом» 4 матча в АПЛ за полтора месяца. С «МЮ» – 5 за полтора года
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Ужасное начало лондонской карьеры.

В матче 29-го тура АПЛ «Арсенал» проиграл на выезде «Брайтону» – 1:2.

В стартовом составе на игру вышел армянский полузащитник «канониров» Генрих Мхитарян, с которым команда уступила уже в четырех матчах АПЛ.

За полтора сезона в «МЮ» Генрих поучаствовал только в 5 поражениях коллектива Жозе Моуринью.

  • В первом домашнем матче за «Арсенал» Мхитарян оформил три голевые передачи.
  • «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от четвертой строчки на 13 очков.
  • «Канониры» уже лишились математических шансов на чемпионство.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Лос-Анджелес» выигрывал у «Чикаго» в 2 шайбы, но все равно слил преимущество

02:50
Популярные видео
«Филадельфия» заколошматила 2 похожих мяча, «Нью Инглэнд» ответил двумя удалениями
1 523 просмотров5 ч
У «Орландо» удалили парнишку, у которого написано PC на спине, но команда отыгралась вдесятером
2 324 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться