Генрих Мхитарян проиграл с «Арсеналом» 4 матча в АПЛ за полтора месяца. С «МЮ» – 5 за полтора года

В матче 29-го тура АПЛ «Арсенал» проиграл на выезде «Брайтону» – 1:2.

В стартовом составе на игру вышел армянский полузащитник «канониров» Генрих Мхитарян, с которым команда уступила уже в четырех матчах АПЛ.

За полтора сезона в «МЮ» Генрих поучаствовал только в 5 поражениях коллектива Жозе Моуринью.

В первом домашнем матче за «Арсенал» Мхитарян оформил три голевые передачи.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от четвертой строчки на 13 очков.

«Канониры» уже лишились математических шансов на чемпионство.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме