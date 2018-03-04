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Генрих Мхитарян проиграл с «Арсеналом» 4 матча в АПЛ за полтора месяца. С «МЮ» – 5 за полтора года
Ужасное начало лондонской карьеры.
В матче 29-го тура АПЛ «Арсенал» проиграл на выезде «Брайтону» – 1:2.
В стартовом составе на игру вышел армянский полузащитник «канониров» Генрих Мхитарян, с которым команда уступила уже в четырех матчах АПЛ.
За полтора сезона в «МЮ» Генрих поучаствовал только в 5 поражениях коллектива Жозе Моуринью.
- В первом домашнем матче за «Арсенал» Мхитарян оформил три голевые передачи.
- «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от четвертой строчки на 13 очков.
- «Канониры» уже лишились математических шансов на чемпионство.
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