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Сеад Колашинац отчаянно быканул в матче с «Брайтоном», влетев сопернику плечом в голову

Колашинац отчаянно быканул в матче с «Брайтоном», влетев сопернику плечом в голову
Eurosport

1 час назад

Босниец включил приемчик из единоборств.

«Арсенал» в матче 29-го тура АПЛ проиграл «Брайтону» – 1:2.

В одном из эпизодов защитник «канониров» Сеад Колашинац не по-детски жестко сыграл против игрока хозяев Матиаса Скелотто. За этот прием борцухи у ночного клуба босниец не получил даже желтой картонки.

  • «Арсенал» потерпел уже восьмое поражение во всех соревнованиях в 2018 году.
  • «Канониры» лишились математических шансов на чемпионство.

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