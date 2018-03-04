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Сеад Колашинац отчаянно быканул в матче с «Брайтоном», влетев сопернику плечом в голову
Босниец включил приемчик из единоборств.
«Арсенал» в матче 29-го тура АПЛ проиграл «Брайтону» – 1:2.
В одном из эпизодов защитник «канониров» Сеад Колашинац не по-детски жестко сыграл против игрока хозяев Матиаса Скелотто. За этот прием борцухи у ночного клуба босниец не получил даже желтой картонки.
- «Арсенал» потерпел уже восьмое поражение во всех соревнованиях в 2018 году.
- «Канониры» лишились математических шансов на чемпионство.
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