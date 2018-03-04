Сеад Колашинац отчаянно быканул в матче с «Брайтоном», влетев сопернику плечом в голову

«Арсенал» в матче 29-го тура АПЛ проиграл «Брайтону» – 1:2.

В одном из эпизодов защитник «канониров» Сеад Колашинац не по-детски жестко сыграл против игрока хозяев Матиаса Скелотто. За этот прием борцухи у ночного клуба босниец не получил даже желтой картонки.

«Арсенал» потерпел уже восьмое поражение во всех соревнованиях в 2018 году.

«Канониры» лишились математических шансов на чемпионство.

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