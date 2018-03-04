«Брайтон» показал, насколько ужасен «Арсенал». Но в этом виноват не только Венгер

Требование отставки Венгера в разгар чемпионата стало для «Арсенала» традицией. Каждый сезон, когда команда сливает всем подряд, на трибунах появляется все больше плакатов с надписью «Wenger out», а на спортивных сайтах и форумах над Арсеном шутят грязнее, чем Поперечный на стенд-апах.

Безусловно, француз пересидел в «Арсенале». Постоянные конфликты между болельщиками и Венгером напоминают проблему отцов и детей, несмотря на тактическую прогрессивность коуча. Только с каждым годом у него становится все меньше сторонников-отцов, да и сам Арсен все меньше смахивает на батю АПЛ.

Но виноват в этом нисколько тренер, сколько клуб. Складывается впечатление, что руководство совсем не следит за тем, что происходит в команде. Например, непонятная покупка Обамеянга, когда клубу необходим адекватный центральный защитник. Габонец очень крутой страйкер, но позиция форварда у «Арсенала» самая беспроблемная: Ляказетт, Уэлбек, Ивоби, еще были Жиру и Уолкотт.

Несомненно, Венгер просил трансфер Пьер-Эмерика, но неужели у «Арсенала» нет своего аналитического центра, который объяснил бы бессмысленность приобретения, или руководство клуба настолько трусливое, что не возражает французу?

В прошлые годы в «Арсенале» могли прикрыться тем, что клуб каждый сезон пробивался в Лигу Чемпионов с любимейшего четвертого места, но в 2016/17-м «пушкари» стали только пятыми. Пропустив вперед «Ливерпуль», «канониры» отправились покорять Лигу Европы в обнимку с «Фастав Злином» и «Скендербеу».

Сейчас Венгер походит на человека, у которого закончились аргументы во время спора, но, не желая признавать поражение, он без остановки повторяет одно и то же. Матч с «Брайтоном» лишь подтвердил безысходность положения Арсена. Новичок АПЛ возил лондонцев весь матч. Даже в концовке, выигрывая в один мяч, когда аутсайдеры отсиживаются в обороне ради сохранения счета, «Брайтон» бежал вперед и был ближе к голу. «Арсенал» же создал по сути один опасный момент, который и завершился голом Обамеянга – на большее гостей не хватило.

Даже бывший президент «Арсенала» Питер Хилл-Вуд заявил, что Венгеру пора уходить. К сожалению, сам Арсен это не признает, поэтому вероятность ухода по собственному желанию такая же, как вероятность увидеть лысого Юрия Дудя после выборов.

Такими вопросами обязано заниматься руководство, ведь болельщики каждый сезон истерят, а команда выглядит все хуже и хуже. Но оно почему-то молчит.

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«Брайтон» 2:1 «Арсенал»