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Арсен Венгер: «Когда ты полностью раздет, тебе нужно найти футболку, чтобы прикрыться»
Арсен рассказал о том, как он планирует спасать «Арсенал».
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:2).
«Когда на тебе надеты брюки, то их легко снять. Но когда ты полностью раздет, тебе нужно найти футболку, чтобы прикрыться, а потом найти нормальную одежду», – сказал Арсен, намекнув на объем работы, который ему предстоит в ближайшие месяцы.
- «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от четвертой строчки на 13 очков.
- «Канониры» потерпели уже восьмое поражение во всех соревнованиях в 2018 году.
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