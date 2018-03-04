Арсен Венгер: «Когда ты полностью раздет, тебе нужно найти футболку, чтобы прикрыться»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:2).

«Когда на тебе надеты брюки, то их легко снять. Но когда ты полностью раздет, тебе нужно найти футболку, чтобы прикрыться, а потом найти нормальную одежду», – сказал Арсен, намекнув на объем работы, который ему предстоит в ближайшие месяцы.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от четвертой строчки на 13 очков.

«Канониры» потерпели уже восьмое поражение во всех соревнованиях в 2018 году.

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