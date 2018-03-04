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«Сити» оторвался от второго места на 18 очков. АПЛ не видела такого с 2006 года
Пеп уронил Англию.
В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» с минимальным счетом обыграл «Челси» – 1:0.
Команда Пепа Гвардиолы опережает «Ливерпуль», который идет вторым, на 18 очков. Такого разрыва между первым и вторым местом не было в АПЛ с 11 марта 2006 года, когда «Челси» имел 18 баллов преимущества над «Манчестер Юнайтед».
- В игре против «Челси» «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по количеству точных передач за матч – 902.
- «Манчестер Юнайтед», который отстает от «Ливерпуля» на одно очко, имеет игру в запасе.
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