Getty Images

«Сити» оторвался от второго места на 18 очков. АПЛ не видела такого с 2006 года

«Сити» оторвался от второго места на 18 очков. АПЛ не видела такого с 2006 года
Eurosport

54 мин. назад

Пеп уронил Англию.

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» с минимальным счетом обыграл «Челси» – 1:0.

Команда Пепа Гвардиолы опережает «Ливерпуль», который идет вторым, на 18 очков. Такого разрыва между первым и вторым местом не было в АПЛ с 11 марта 2006 года, когда «Челси» имел 18 баллов преимущества над «Манчестер Юнайтед».

  • В игре против «Челси» «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по количеству точных передач за матч – 902.
  • «Манчестер Юнайтед», который отстает от «Ливерпуля» на одно очко, имеет игру в запасе.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Лос-Анджелес» выигрывал у «Чикаго» в 2 шайбы, но все равно слил преимущество

02:50
Популярные видео
«Филадельфия» заколошматила 2 похожих мяча, «Нью Инглэнд» ответил двумя удалениями
1 726 просмотров7 ч
У «Орландо» удалили парнишку, у которого написано PC на спине, но команда отыгралась вдесятером
2 919 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться