Гвардиола отлупил всех в Англии. Нужно отдать ему титул и не плодить фарс

Чемпионаты всех стран надо завершать с определением чемпиона. Некоторые даже начинать не нужно, кхе-кхе, Германия.

Пеп пока выиграл с «Сити» только один трофей (чашу Кубка лиги показали фанам перед стартом матча с «Челси»), но более-менее все понимают, что еще один приплывет в Манчестер в ближайшие туры. Смысла в фарсе нет никакого, что подтвердил матч с «Челси».

«Горожане» сдавливали виски защитников «Челси» владением, владением и еще раз владением. Контроль мяча иногда перерастал в издевательство, когда инфографика транслировала миру страшные 82%-18% при точности передач в 95%. Правда, выжать хоть что-то стоящее в первой половине у «Сити» получилось только после стандарта: Сане навозил защитников в штрафной, пробил по пустым воротам, но в Аспиликуэту вселился Комбаров, и ворота остались сухими.

«Челси» настолько хотел в атаку, что за первый тайм собрал 0 по ударам. Вторая половина картину чуть поправила, но Эдерсона гораздо больше напрягал ливень, чем парни в синем. Лондонцы птак ни разу и не пробили в створ, чем наверняка улыбнули «Барселону», которой принимать «синих» через неделю в ЛЧ.

«Манчестер Сити» сыграл меньше, чем на 50% возможностей и все равно победил. Сильве и Силве хватило 30 секунд после старта второй половины, чтобы обуть оборону соперника, которая во второй и последний раз в матче потеряла концентрацию. Прострел, корявенький удар (как апогей ненапряжения «Сити»), гол.

В оставшиеся 9 туров перед Пепом встает сложнейшая проблема: как собрать игроков, которые легко могут остыть от глобального преимущества. Так уже было с «Баварией», которая побеждала в чемпионате в конце февраля, но главная задача «Сити» не чемпионство. Пусть Пеп экспоненциально много говорит о важности АПЛ, но главные эмоции он испытывает при взгляде на ушастый кубок. Логичным выходом кажется миксовый состав в оставшихся матчах АПЛ, чтобы не порождать уныние в глазах игроков победами без сопротивления.

Особенно такой расклад понравится Александру Зинченко, которого «Этихад» с удивлением обнаружил в старте против «Челси». Украинец смотрелся достойно, но не идеально. Второе место в команде по суммарному владению мячом (11%), 97% точных передач – гуд, но были еще карточка за подкат под Мозеса, погрешности при выходе в атаку. Зинченко не испортил погоду, а Пеп остался доволен. Обнимашки после замены и завершения матча только закрепили это мнение.

Если с «Сити» и чемпионатом все ясно давно, то «Челси» в АПЛ – загадка. Конте с огромной вероятностью уйдет в конце сезона, команда финиширует вне топ-4 (если будет играть, как против «МС» дальше). Итальянцу давно пора сваливать, потому что Англия окончательно истребила его логику. Выход в топ-матче без нападающего легко объясняется стремлением вылетать в контратаки, но «Челси» их не показал. Игра «Антонио и замены» вообще войдет в рейтинг самых непонятных тренерских решений года. Выход Жиру за 10 минут до конца в ситуации, когда оборонять было нечего и чейндж Азара на Морату за минуту до финиша основного времени – отдельный вид искусства.

Впереди у «Челси» вояж в Каталонию (после тура в АПЛ), где против них сыграют в похожей с «Сити» манере и, вероятно, доставят страшнейшие неприятности. «Горожане» на следующей неделе примут и вынесут «Базель», с которым все ясно. ЛЧ подарит командам новые эмоции, а вот АПЛ уже нет. По крайней мере в этом сезоне.

«Челси» и «Сити» сыграли один из скучнейших матчей года, но парни Пепа победили даже на минималках. Вывод: АПЛ скатилась до уровня нежелания сопротивляться ультралидеру. Это печально? Решите сами.

«Манчестер Сити» – «Челси» – 1:0