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Джейми Реднапп – об игре «Челси»: «Это преступление против футбола»

Реднапп – об игре «Челси»: «Это преступление против футбола»
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Эксперт припечатал «синих».

Обозреватель Sky Sports Джейми Реднапп дал оценку перфомансу «Челси» в матче против «Манчестер Сити» (0:1).

«То, что сделал «Челси», – преступление против футбола», – сказал Реднапп, намекнув на излишне оборонительную тактику Антонио Конте.

  • За весь матч «Челси» не нанес ни одного удара в створ ворот Эдерсона.
  • «Манчестер Сити» оторвался от «синих» на 25 очков.
  • Поставить денежек на АПЛ и стать таким же крутым, как Гвардиола, можно тут. И только тут.

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