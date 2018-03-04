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Джейми Реднапп – об игре «Челси»: «Это преступление против футбола»
Эксперт припечатал «синих».
Обозреватель Sky Sports Джейми Реднапп дал оценку перфомансу «Челси» в матче против «Манчестер Сити» (0:1).
«То, что сделал «Челси», – преступление против футбола», – сказал Реднапп, намекнув на излишне оборонительную тактику Антонио Конте.
- За весь матч «Челси» не нанес ни одного удара в створ ворот Эдерсона.
- «Манчестер Сити» оторвался от «синих» на 25 очков.
- Поставить денежек на АПЛ и стать таким же крутым, как Гвардиола, можно тут. И только тут.
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