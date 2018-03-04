Эмерсон Палмьери дебютировал в АПЛ, но за 10 минут с «Сити» ни разу не коснулся мяча

Левый защитник Эмерсон Палмьери дебютировал за «Челси» в АПЛ в проигранном матче против «Манчестер Сити» (0:1).

За десять минут, проведенных на поле, итальянец ни разу не коснулся мяча.

«Сити» могущественно побил гостей по владению – 71% на 29%.

Эмерсон перешел в «Челси» из «Ромы» зимой 2018 года за 20 миллионов евро.

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