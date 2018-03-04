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Эмерсон Палмьери дебютировал в АПЛ, но за 10 минут с «Сити» ни разу не коснулся мяча

Эмерсон дебютировал в АПЛ, но за 10 минут матча с «Сити» ни разу не коснулся мяча
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Еще бы – мяч был у пацанов Гвардиолы.

Левый защитник Эмерсон Палмьери дебютировал за «Челси» в АПЛ в проигранном матче против «Манчестер Сити» (0:1).

За десять минут, проведенных на поле, итальянец ни разу не коснулся мяча.

  • «Сити» могущественно побил гостей по владению – 71% на 29%.
  • Эмерсон перешел в «Челси» из «Ромы» зимой 2018 года за 20 миллионов евро.

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