Де Хеа – официально самый полезный вратарь в мире. «МЮ» идет вторым только благодаря Давиду

Перед новогодними праздниками Жозе Моуринью технично забыл про 300 миллионов евро, спущенных на новичков «МЮ», и заистерил насчет сопоставимых трат соседей: «Мы лишь на втором году перестройки, наш состав далеко не лучший в мире. Посмотрите на «Сити»: они накупили крайних защитников по цене нападающих».

В реплике португальца уместились сразу две ошибки. Во-первых, «Сити» потратил на Уокера и Менди меньше, чем «Юнайтед» на Ромелу Лукаку (56,5 и 57,5 миллионов евро против 85). Во-вторых, Менди лечится весь сезон, из-за чего левый фланг «Сити» прикрывают полузащитники – прогресс «горожан» связан не только с трансферами, но и четкой работой тренера.

Статистика предлагает Моуринью сделать то же самое и потратиться на защитников – оборона «Юнайтед» занимает пятое место по надежности в АПЛ, хотя команда пропустила меньше всех в лиге. Согласно модели ожидаемых пропущенных голов, «МЮ» допускает больше убойных моментов, чем «Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси».

Главная причина, почему Моуринью еще не вылетел из четверки, – Давид Де Хеа. Важность испанца еще на старте сезона точно описал Гари Невилл: «Они совершали ошибки против «Стока», они ошибались против «Эвертона». Если бы не Де Хеа, у них были бы большие неприятности. Он делает ошибки защитников незаметными».

Если раскрыть продвинутые цифры, можно сделать устрашающий вывод: «Юнайтед» – чуть ли не самая везучая команда в чемпионатах топ-5. К началу марта «МЮ» пропустил только 20 голов, хотя наработал на 13 больше. Еще более пугающая разница на континенте только у «Бёрнли» – соперники «недозабили» команде Шона Дайча около 15 мячей.

«Бёрнли» 14,85 «МЮ» 13,43 «Атлетико» 12,26 «Сампдория» 9,94 «Рома» 7,84

Пятерка самых везучих команд Европы с точки зрения защиты. В правой графе – разница между ожидаемыми голами и реальными

Аналитик «Суонси» Бобби Гардинер создал модель, которая еще лучше иллюстрирует влияние вратаря на команду. В ней учитываются только выстрелы в створ ворот. Если игрок пробил мимо, его удару присваивается нулевой коэффициент; если игрок с близкого расстояния вдарил в девятку, коэффициент опасности доходит до 0,8 (то есть, почти 100-процентная вероятность гола). Согласно формулам, Де Хеа избавил «Юнайтед» примерно от десяти лишних голов с игры – это лучший показатель среди вратарей в АПЛ.

Второй подсчет Гардинера показал, что Де Хеа пропускает только 60% ожидаемых голов, исходя из качества ударов соперника. У голкиперов «Вест Хэма» результат составляет 115%, в среднем по лиге – 99%. То есть, Давид чуть ли в два раза надежнее некоторых вратарей в лиге и как минимум в полтора раза надежнее среднего кипера АПЛ. Действительно впечатляет.

Еще больше впечатляет стабильность испанца. Как правило, реализация и процент спасений регрессируют после одного сверхуспешного сезона. Среди полевых этот тренд не распространяется лишь на Месси, Роналду и Суареса, среди вратарей – на Де Хеа. Например, в сезоне-2014/15 соперники «Юнайтед» не реализовали 68% явных моментов – средний показатель по лиге составлял 58%.

В том же сезоне защитники «МЮ» допустили больше всех ошибок, не приведших к голам, – ценность Де Хеа прослеживалась еще в первый год при Ван Гале. Гардинер утверждает, что с момента прихода в клуб Давид спас команду от 36 голов – в среднем по пять мячей за кампанию. Естественным образом это перетекло в результаты – в сезоне-2014/15 вратарь принес «Юнайтед» десять дополнительных очков и позволил вернуться в ЛЧ.

За семь неполных лет в «МЮ» Де Хеа совершил только шесть результативных ошибок. Вратари-долгожители из других топ-клубов лишь завидуют. С сезона-2011/12 (дебютный для Давида) Петр Чех допустил 12 ошибок, Уго Льорис за шесть сезонов в «Тоттенхэме» – 13, а Симон Миньоле за пять сезонов в «Ливерпуле» – 14. Де Хеа не только прикрывает фейлы партнеров, и но не фейлится сам.

Крутость Давида в том, что жгучий сэйв он может сделать как руками, так и ногами. В первом случае показательную характеристику выдал Питер Крауч: «Когда нападающий выходит один на один с Де Хеа, мы на каком-то подсознательном уровне не ждем гола». Автор Football365 Дэниэл Стори дополнил Питера: «Его величайший трюк в том, что он заставляет поверить, будто в промахе виноват нападающий».

Игрой ногами Де Хеа шокировал даже Моуринью. После матча с «Арсеналом», в котором Давид сделал рекордные для Премьер-лиги 14 сейвов, Жозе признался: такого вратарского перформанса он не видел вообще никогда. Спасения испанца в игре с «Ливерпулем» поразили уже Тьерри Анри: «Мне нравится, что он незамедлительно решает сыграть ногой. Если бы он решил отбить мяч рукой, он бы пропустил. Его спасение после удара Матипа – однозначно лучший эпизод игры».

Ангельская репутация закрепилась за Де Хеа не только благодаря рефлексам, но и работе над собой. После перехода испанца в «МЮ» Рио Фердинанд не понимал, как с таким неопытным и щуплым вратарем «Юнайтед» вообще способен на что-то претендовать. С тех пор Давид серьезно прибавил в физической мощи и в игре на выходах – запугать кипера уже не может никто.

Памятные слова Джона Терри о влиянии Чеха на команду теперь больше применимы к Де Хеа – если ветеран все чаще ошибается, то Давид приносит «Юнайтед» те самые 12-15 очков за сезон. Пока их хватает лишь на то, чтобы не выпасть из зоны ЛЧ. Если Моуринью, наконец, займется защитой, они могут стать ценным активом в борьбе за титул.

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