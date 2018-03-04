Величайший позор от игроков «Челси». Они натурально бросили бороться на 75-й минуте игры с «Сити»

В игре 29-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде безвольно уступил «Манчестер Сити» – 0:1.

Уже на 75-й минуте матча было очевидно, что «синие» его проиграют. Футболисты «Сити» просто перекатывали мяч, а гости даже не пытались его отобрать, стоя на месте.

Джейми Реднапп назвал перфоманс «Челси» в этом матче «преступлением против футбола».

Расстояние между командами в турнирной таблице АПЛ выросло до 25 очков.

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