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Величайший позор от игроков «Челси». Они натурально бросили бороться на 75-й минуте игры с «Сити»
Что это было, Антонио?
В игре 29-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде безвольно уступил «Манчестер Сити» – 0:1.
Уже на 75-й минуте матча было очевидно, что «синие» его проиграют. Футболисты «Сити» просто перекатывали мяч, а гости даже не пытались его отобрать, стоя на месте.
- Джейми Реднапп назвал перфоманс «Челси» в этом матче «преступлением против футбола».
- Расстояние между командами в турнирной таблице АПЛ выросло до 25 очков.
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