Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Невилл и Реднапп – глупцы, которые не разбираются в тактике»

Поражение «Челси» в выездном матче против «Манчестер Сити» (0:1) вызвало резкую критику экспертов Sky Sports Гари Невилла и Джейми Реднаппа, которые назвали закрытую игру лондонцев против лидера чемпионата преступлением и антифутболом.

Тренер «Челси» Антонио Конте ответил экспертам.

«Я не против критики, но поймите – я не идиот, чтобы играть против «Сити» в открытый футбол и пропустить 3-4 гола. Очень странно, что несколько дней назад эти же люди критиковали «Арсенал» за прямолинейность в игре с «горожанами» в финале Кубка Англии. Невиллу и Реднаппу нужно иногда думать головой. Они – глупцы, которые не разбираются в тактике», – приводит The Telegraph слова Конте.

За весь матч «Челси» не нанес ни одного удара в створ «Сити».

«Горожане» установили рекорд по точным передачам в АПЛ – 902.

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