Глава FA сравнил еврейскую звезду Давида со свастикой

Глава FA Мартин Гленн оказался в центре скандала после неуместного сравнения еврейского символа с нацисткой свастикой.

Комментируя ситуацию с Пепом Гвардиолой, который продолжает носить желтую ленту в поддержку арестованных политиков в Каталонии, Гленн заявил: «Мы переписали правило, разрешая использовать такие символы как мак (символ памяти жертв Первой мировой войны). Неоднозначные или сугубо религиозные символы – как Звезда Давида, серп и молот, свастика, или изображение Роберта Мугабе (бывшего президента Зимбабве) на майках – это не то, что нам нужно».

Исполнительный директор Совета еврейских старейшин Саймон Джонсон в заявлении BBC Sport отметил: «У меня нет проблем с правилом FA, уточняющим, что все религиозные символы запрещены. Но примеры главы ассоциации несвоевременны и показывают отсутствие такта. Звезда Давида – религиозный символ, чрезвычайно важный для евреев во всем мире. Сравнение его со свастикой или изображением Мугабе оскорбительно и неуместно. От лица еврейской общины мы официально выражаем FA разочарование этим заявлением».

Главный тренер Манчестер Сити получил 2 официальных предупреждения по поводу желтой ленты в декабре, прежде чем в феврале он получил официальные обвинения от ассоциации.

Он должен был ответить на обвинения до 5 марта.

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