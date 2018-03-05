«Дома говорим о «Челси», чтобы не ссориться». В семье Маркоса Алонсо слишком много «Реала» и «Барсы»

В 2017-м Алонсо нашел себя на вершине мира: 26-летний испанец проделал длинный путь ради первого титула в карьере. Маркос выгрыз с «Челси» кубок АПЛ – достижение, с которым почти любой футболист мог стать самым титулованным в семье. Только не в клане Алонсо.

Эта испанская семья богата великими людьми и достижениями, туговато только с фантазией. Папу Маркоса звали Маркос, его деда – Маркос. Еще смешнее становится от амплуа футболистов: Алонсо-младший и его предки рубились исключительно на флангах. Хороший отбор, высокая скорость и подключения к атакам передались младшему по наследству.

«Не только в футболе, но и в жизни, они были невероятным примером для меня. То, чего я достиг, стало возможным благодаря вещам, которые папа и дед твердили мне в детстве», – вспоминает Алонсо.

Маркитос – дед Алонсо – основательно занял место в истории «Реала». Самый старший из футбольной семьи открыл карьеру в «Расинге» и пробыл там три года. В 1954 году клубы ничего не слышали о скаутах, поэтому выгодно продать себя в гранд можно было исключительно в очных матчах. Маркитос выпотрошил оборону «галактикос» и через пару дней получил пригласительное письмо. В Мадриде Алонсо идеально врос в построение W-M, подружился с Ди Стефано и Пушкашом и стал важной частью легендарного «Реала».

Маркитоса точно оценил бы Гвардиола: он играл атакующего крайнего защитника, часто подключался к атакам и с удовольствием смещался в центр поля. Именно с Алонсо в основе «Мадрид» взял пять Кубков чемпионов подряд.

«Когда я был маленьким, я даже не представлял, насколько это круто – выиграть пять Кубков чемпионов», – гордится дедом Маркос-младший.

Легендарный защитник забил один из решающих мячей в первом из пяти финалов: его мяч на 67-й минуте сделал счет 3:3, а дальше испанцы добили «Реймс» (4:3).

«Я подключился в атаку и отпасовал на Ди Стефано. Он вернул мне мяч. Я сделал передачу на Марсаля, но его удар отразил вратарь. Мяч вдруг отлетел ко мне – никто из соперников не успел меня накрыть. Тогда я был невероятно счастлив», – великое воспоминание деда закреплено на сайте Маркоса.

Маркитос сражался за «Реал» восемь лет, но остался мадридиста навсегда.

«Когда я шел по тренировочной базе академии «Реала», то видел вокруг фотографии легенд клуба. Среди них был мой дед. Тогда я понял, что тоже очень хочу добиться в футболе чего-нибудь невероятного», – вдохновился защитник «Челси».

Дед гордился талантливым внуком, но редко выбирался на матчи юных «бланкос». Каждый раз маленький Алонсо с трепетом ждал предка на трибуне и почти всегда ревновал.

«Когда я играл в академии «Реала», дед посетил два-три моих матча. Я очень хотел, чтобы он оценил мою игру, но каждый раз вокруг него собирались фанаты: они просили фото на память или автограф. Я горжусь, что дед был так популярен и любим болельщиками «Реала», – трепетал Маркос.

Чемпион Англии потерял дедушку в 2012-м. Его уроки остались для футболиста самыми ценными в жизни.

«Не думаю, что в мире есть внук, более гордящийся своим дедом, чем я. Он покоится с миром с его пятью Кубками чемпионов. Он смотрит на нас сверху», – разрыдался Маркос в твиттере.

Маркос Алонсо Пенья – отец футболиста «Челси» – пошел по стопам Маркитоса и начал в «Расинге». Но «Реал» он почему-то невзлюбил: бунтарь выбрал красно-белую сторону Мадрида. В 1982-м Маркос-средний даже побил трансферный рекорд испанской лиги – «Барселона» заплатила за вингера 800 тысяч фунтов. Правда, достижение погибло через пару месяцев, когда каталонцы отстегнули за Марадону 5 млн фунтов.

В первом же сезоне Алонсо убил двух зайцев: его гол головой на последней минуте принес «Барсе» Кубок Короля, а повержен был ненавистный «Реал». Пенья стал важной частью возрождающейся «блауграны», которая выиграла Ла Лигу в 1985-м и прервала 11-летнюю черную серию без чемпионств.

«Мой дед был мадридиста, папа играл за «Барсу» и «Атлетико». Я – игрок «Челси», поэтому как профессионал не могу поддерживать другую команду. Не скажу, что дома у нас было напряженно, но мы старались говорить только о «Челси», чтобы лишний раз не спорить», – смеется Алонсо из Англии.

На следующий год каталонцы вместе с Маркосом штурмовали Кубок чемпионов и добрались до долгожданного финала. Матч со «Стяуа» получился напряженным – никто так и не забил с игры. Серия пенальти расставила все по местам: «сине-гранатовые» не реализовали ни одного из четырех 11-метровых, среди неудачников оказался и Пенья.

«У отца осталось мало воспоминаний о том финале, потому что «Барса» проиграла. Матч проходил в Испании, поэтому стадион был на 80% сине-гранатовым. Представляю, как болельщики были разочарованы», – отметил Маркос, пересматривая промах папы с пенальти.

После этого поражения «Барса» закупилась Марком Хьюзом и Гари Линекером, но победную мощь не вернула. Боссы уволили Терри Венейблса, с ним покинул команду и Алонсо. Маркос вернулся в «Атлетико», который считал вторым домом – именно туда он хотел отдать подрастающего сына. Но на первом месте у Пеньи всегда значилось образование, а путь от дома до школы и академии «индейцев» занимал слишком много времени. Отец вздохнул и сдался – сын отправился в «Реал», где с удовольствием приняли потомка великого Маркитоса.

«Мой отец и дед никогда не давали мне много советов, но всегда служили лучшим примером. Они твердили, что я сам должен выбрать свой путь и ни на кого не должен оборачиваться», – поделился «синий» испанец.

Этот урок Маркос усвоил с отличием. Он не хотел угодить деду и покинул «Реал», осознав, что в Мадриде ему не светит место в основе среди готовых звезд. Позже Алонсо не сдался перед заслугами отца: защитник отказал «Барселоне» из-за мадридского прошлого. Именно такую принципиальность в решениях в нем и воспитывали предки.

«После победы в АПЛ я осознал, насколько это круто – выиграть значимый трофей. Я проголодался и теперь хочу взять еще и Лигу чемпионов», – разыгрался испанец. С такими амбициями он не утонет в тени легендарного деда и успешного отца.

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