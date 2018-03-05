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Эден Азар: «Мы могли играть с «Сити» хоть 3 часа, но я ни разу не коснулся бы мяча»

Азар: «Мы могли играть с «Сити» хоть 3 часа, но я ни разу не коснулся бы мяча»
Eurosport

1 час назад

Бельгиец разочарован произошедшим на «Этихаде».

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал провальную игру против «Сити» в 29-м туре Премьер-лиги.

«Такое чувство, что ты много бегал, но вообще не играл в футбол. Это обидно. Мы могли бы играть хоть три часа, но я все равно ни разу не коснулся бы мяча. Ситуация стала чуть лучше в последние 10-15 минут. Мы чаще владели мячом.

Я оказался в таком же положении в матче с «Барселоной», но тогда у нас хотя бы были моменты. А сегодня – ничего.

Было очень тяжело. Мы никак не могли высвободиться из-под их прессинга. Едва ты получал мяч, как тебя тут же окружали три или четыре соперника.

Если тренер ставит меня на острие нападения, я стараюсь сделать все, что в моих силах. Мы провели неудачный матч. Лично мне было сложно сыграть хорошо, когда я только три раза касаюсь мяча», – сказал Азар в интервью HLN.

  • «Челси» проиграл «Сити» 0:1, нанес 2 удара по воротам (0 – в створ) и всего 29% игрового времени владел мячом.
  • После матча интернет разорвала позорная игра «синих», которые в конце матча забили на все.

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