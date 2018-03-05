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Paddy Power выплатила деньги тем, кто ставил на увольнение Арсена Венгера
Кажется, ирландские букмекеры плохо знают Арсена – он еще переживет их контору.
Ирландская букмекерская контора Paddy Power положительно рассчитала ставку «Следующим уволенным тренером в АПЛ будет Арсен Венгер».
«Мы уверены, что поражение в Брайтоне стало последним гвоздем в гробик француза», – говорится на официальном сайте компании.
Наиболее вероятным местом, где Венгер продолжит карьеру, Paddy Power считает китайскую Суперлигу (13/5). Наиболее вероятный сменщик Арсена в «Арсенале» – Карло Анчелотти (5/2).
- Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.
- В последних четырех матчах во всех соревнованиях «Арсенал» потерпел четыре поражения.
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