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Paddy Power выплатила деньги тем, кто ставил на увольнение Арсена Венгера

Paddy Power выплатила деньги тем, кто ставил на увольнение Венгера
Eurosport

1 час назад

Кажется, ирландские букмекеры плохо знают Арсена – он еще переживет их контору.

Ирландская букмекерская контора Paddy Power положительно рассчитала ставку «Следующим уволенным тренером в АПЛ будет Арсен Венгер».

«Мы уверены, что поражение в Брайтоне стало последним гвоздем в гробик француза», – говорится на официальном сайте компании.

Наиболее вероятным местом, где Венгер продолжит карьеру, Paddy Power считает китайскую Суперлигу (13/5). Наиболее вероятный сменщик Арсена в «Арсенале» – Карло Анчелотти (5/2).

  • Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.
  • В последних четырех матчах во всех соревнованиях «Арсенал» потерпел четыре поражения.

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