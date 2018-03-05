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Глава ФА о ленточке Пепа: «Не хотим видеть символы, вызывающие разногласия: свастику, звезду Давида»

Глава ФА о ленточке Пепа: «Не хотим видеть символы, вызывающие разногласия: свастику, звезду Давида»
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Похоже, Гвардиоле придется снять желтую ленточку.

Глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн назвал желтую ленточку, которую Пеп Гвардиола носит в знак солидарности со сторонниками независимости Каталонии, политическим символом.

«Мы переписали один из законов, чтобы символы вроде мака считались нормальными. Но есть вещи, которые вызывают разногласия. К ним относится звезда Давида, это может быт серп и молот, свастика, что угодно – вплоть до Роберто Мугабе на вашей футболке. Мы не хотим видеть этого в лиге.

Говоря откровенно, желтая ленточка Гвардиолы – это политический символ. Это символ независимости Каталонии, и я могу сказать вам, что есть много испанцев не из Каталонии, которых это раздражает. Все, что мы делаем, должно соответствовать законам игры.

И где здесь граница, должны ли люди носить значки UKIP? А если это будет значок ИГИЛ? Мак – это не политический символ, но желтая лента – политический», – цитирует Гленна The Guardian.

  • Красный мак – символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии – жертв всех вооруженных конфликтов. UKIP – партия независимости Соединенного Королевства, придерживающаяся правых консервативных взглядов. ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация.
  • «Манчестер Сити» идет на первом месте в АПЛ, отрыв от второго места – 18 очков.

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