Н'Голо Канте пропустил матч против «Сити» из-за того, что за несколько дней до игры упал в обморок

За два дня до матча против «Манчестер Сити» полузащитник «Челси» Н'Голо Канте упал в обморок на тренировке, сообщает The Telegraph.

Партнеры Канте по команде испугались, что у француза обнаружились проблемы с сердцем. Тем не менее, ряд последовавших за обмороком Н'Голо кардиологических тестов не выявили у него никаких проблем.

Предположительно, обморок Канте случился из-за пониженной температуры воздуха в Лондоне.

Француз готов сыграть против «Кристал Пэлас» в 30-м туре АПЛ и с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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