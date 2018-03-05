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Н'Голо Канте пропустил матч против «Сити» из-за того, что за несколько дней до игры упал в обморок
Но никаких серьезных проблем со здоровьем у мужчины не обнаружено.
За два дня до матча против «Манчестер Сити» полузащитник «Челси» Н'Голо Канте упал в обморок на тренировке, сообщает The Telegraph.
Партнеры Канте по команде испугались, что у француза обнаружились проблемы с сердцем. Тем не менее, ряд последовавших за обмороком Н'Голо кардиологических тестов не выявили у него никаких проблем.
- Предположительно, обморок Канте случился из-за пониженной температуры воздуха в Лондоне.
- Француз готов сыграть против «Кристал Пэлас» в 30-м туре АПЛ и с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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