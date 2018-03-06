Сдаваться глупо. «МЮ» это лишний раз доказал

Еще вчера казалось, что АПЛ превратилась в серейший чемпионат, где игроки топ-клуба могут спокойно стоять, проигрывая лидеру. Думалось, что ничего интересного в оставшиеся туры произойти не может, но нет. АПЛ снова раскидала все глупые мысли по сторонам и показала истинную себя. Горячую, непонятную и фееричную.

Понедельник – день тяжелый примерно для всех, но не футболистов «МЮ». По крайней мере одна статистическая выкладка явно указывала на их любовь к вынесенным матчам, а вторая – на бессмысленность сопротивления «Кристал Пэлас».

Почти десяток травмированных не смутил Роя Ходжсона, который вышел на игру с двумя нападающими и явным желанием сыграть в атаку (привет, Конте). Движение, генерируемое быстрыми флангами (Таунсенд и Шлупп), выводило из себя Янга и Валенсию, но беда пришла из центральной зоны. Бентеке легко обработал мяч ногами, выкатил на Таунсенда, а потом все сделал рикошет. Всемогущий Де Хеа шевельнулся только для вида.

Не двинулся он и спустя три минуты после перерыва, когда мгновенно разыгранный в центре поля штрафной, трансформировался в буллит для Ван Анхольта. Голландец, даже без хоккейных навыков, разобрался без проблем.

Моуринью оперативно отреагировать на неприятности не успел, потому что уже через 7 минут «МЮ» один мяч отыграл. Смоллинг завис в штрафной и головой закинул удочку на спасение. Дальше было немного приманки от Моура (двойная замена с выходом Маты и Шоу), везения и Лукаку. Санчес бахнул с рикошетом в перекладину, Ромелу не выключился и вкрутил голешник почти из вратарской.

А теперь минутка парадоксальных мыслей: матч для «МЮ» выиграл Давид Де Хеа. Да, испанец не помог в эпизодах с пропущенными мячами, но там не спас бы даже осьминог. Правда, в моменте с ударом Бентеке при счете 2:2 родство Давида с морским обитателем уже не выглядело так неправдоподобно. Пластика по учебнику и удар головой в нижний угол нейтрализован.

Кажется, спорить о том, отыгрался ли бы «Манчестер» с 2:3 не стоит (явно нет), а вот факт очередного вытаскивания «МЮ» из болота руками Де Хеа сомнению не подлежит.

В итоге получилось совсем сказочно. «Юнайтед» обезумел после мегасэйва испанского кипера, насел еще плотнее и увенчал атаки ультрапушкой Матича. Про нее даже говорить ничего не нужно. Просто смотрите.

«Манчестер Юнайтед» победил, вернулся на вторую строчку, но оставил много вопросов. Почему первый тайм был апогеем безволия и неточностей? Может ли Лукаку хоть что-то без везения? Как использовать сильные стороны Санчеса по полной? Одно ясно точно, «красные дьяволы» точно не рассыплются под градом неприятностей, и фортуна соблаговолит им за стремление к победе еще и еще, только вот «Севилья» может оказаться чуть крепче 18-й команды Англии.

К слову о «Кристал Пэлас». Лондонцы точно не выглядели командой, которой пора поменять дивизион. По средней оценке игроков за матч у дефицит всего в 0,4 балла, а по количеству созданных моментов манкунианцы превзошли «орлов» всего на 2 шанса. Так что, поражение от «МЮ» – чистая случайность, порожденная классом исполнителей, поэтому с командами попроще от «Кристал Пэлас» можно и нужно ждать большего.

Статистика снова не ошиблась и подтвердила изначальные предположения о позитивном результате для «Юнайтед». Другое дело, что путь, по которому команды к нему пришли чуть получился чуть более насыщенным, чем предполагалось. АПЛ отыгралась за скукоту «МС» – «Челси» и подарила болельщикам триллер по канонам жанра. И пусть так будет всегда.

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3